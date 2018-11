Tình báo Hàn Quốc : Bình Nhưỡng tiếp tục hoạt động hạt nhân quân sự

Theo Yonhap, thông tin nói trên được NIS đưa ra « trong một cuộc họp kín của Ủy ban Tình báo Quốc Hội », hôm nay, 14/11/2018. Một số dân biểu có mặt trong buổi họp này đã thuật lại với hãng tin Hàn Quốc nhận định của một giới chức tình báo cao cấp, theo đó « các hoạt động hạt nhân và tên lửa dường như vẫn tiếp diễn sau thượng đỉnh Bắc Hàn – Hoa Kỳ… Rất có khả năng là các hoạt động như phát triển vũ khí hạt nhân và thu nhỏ đầu đạn hạt nhân vẫn đang diễn ra ».

Riêng về căn cứ tên lửa Sakkanmol (cách Seoul 135 km về phía tây bắc), mà Bắc Triều Tiên bị tố cáo là đã che giấu, cũng trong buổi họp kín nói trên, cơ quan tình báo Hàn Quốc khẳng định là hoạt động tại căn cứ này là « bình thường » và cam kết sẽ theo dõi sát diễn biến tại các căn cứ tên lửa khác ở miền Bắc.

Cuộc họp của Ủy ban Tình báo Quốc Hội Hàn Quốc diễn ra hôm nay, sau khi phủ tổng thống Hàn Quốc tìm cách trấn an về vấn đề một số căn cứ tên lửa bí mật của Bắc Triều Tiên. Báo chí Mỹ cáo buộc Bắc Triều Tiên « gian dối » (New York Times), còn Hàn Quốc lo ngại sự kiện này cản trở tiến trình đối thoại vốn rất mong manh.

Phản ứng lại cáo buộc nói trên, tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua một lần nữa khẳng định trên Twitter, là Hoa Kỳ « hoàn toàn nắm chắc » sự tồn tại của các địa điểm tên lửa mà một nghiên cứu mới đây cho là bí mật. Ông Donald Trump lên án báo chí tung tin giả : « Lại Fake News… », đồng thời cam kết : « Tôi sẽ là người đầu tiên thông báo với với các vị nếu có diễn biến xấu ».

Hôm thứ Hai, 12/11, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (Center for Strategic and International Studies - CSIS) đã nhận dạng được ít nhất 13 căn cứ hỏa tiễn « bí mật » tại Bắc Triều Tiên, dựa trên thông tin tình báo của nhiều quốc gia. Ông Victor Cha – một chuyên gia về Bắc Triều Tiên, từng làm việc tại Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng thời tổng thống George. W. Bush – cho biết công luận đang lo ngại là tổng thống Trump sẽ chấp nhận một « thỏa thuận tồi » với Bắc Triều Tiên. Cụ thể là, để đánh đổi một hiệp ước hòa bình, Bình Nhưỡng sẵn sàng chơi trò phá hủy một số địa điểm hạt nhân, tên lửa, nhưng tiếp tục duy trì nhiều cơ sở khác.