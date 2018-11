Nga muốn họp HĐBA để bàn giảm nhẹ trừng phạt Bắc Triều Tiên

Matxcơva đề nghị Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc họp lại hôm nay 08/11/2018 để thảo luận về các biện pháp trừng phạt đang nhắm vào Bắc Triều Tiên. Trước đó vào mùa hè, Nga và Trung Quốc đã đòi hỏi giảm nhẹ trừng phạt đối với Bình Nhưỡng.

Hội Đồng Bảo An hồi tháng 12/2017 đã thông qua nghị quyết trừng phạt thứ 10 đối với chương trình nguyên tử và đạn đạo Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng bị cấm xuất khẩu than đá, sắt, chì, hàng dệt may, hải sản ; và việc nhập khẩu dầu thô cũng như dầu tinh luyện bị hạn chế ngặt nghèo. Liên Hiệp Quốc cũng cấm mọi hoạt động trao đổi về công nghệ nguyên tử và thiết bị hỏa tiễn với Bình Nhưỡng.

Trên lãnh vực ngoại giao, hôm qua, một cố vấn của Kremlin, ông Iouri Ouchakov cho biết, Matxcơva hy vọng sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh giữa tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un vào năm 2019. Hồi tháng Sáu, ông Putin đã mời Kim Jong Un đến Nga dự diễn đàn kinh tế ở Vladivostok, nhưng ông Kim rốt cuộc không tham gia.

Về phía Hoa Kỳ, tổng thống Donald Trump hôm qua nói rằng có thể ông sẽ gặp nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên trong năm tới. Tuyên bố của ông Trump được đưa ra vài giờ sau loan báo hoãn cuộc gặp giữa ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và phó chủ tịch đảng Lao Động Triều Tiên Kim Yong Chol. Donald Trump bày tỏ sự lạc quan trong quan hệ với Bình Nhưỡng, cho rằng « chẳng việc gì phải gấp gáp ».

Trong khi đó báo chí Hàn Quốc dẫn nguồn tin chính quyền hôm nay tiết lộ, việc hoãn cuộc họp giữa ngoại trưởng Mỹ với cánh tay mặt của Kim Jong Un là do phía Bình Nhưỡng đề nghị.