Đô đốc Richarson : Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục tuần tra ở Biển Đông

Tuyên bố nói trên của đô đốc Richardson được đưa ra sau khi vào cuối tháng 9 vừa qua, một khu trục hạm của Trung Quốc đã tiến đến sát một cách nguy hiểm chiến hạm USS Decatur của hải quân Mỹ đang tuần tra bảo vệ tự do hàng hải gần Đá Ga Ven, đảo do Bắc Kinh kiểm soát ở Biển Đông. Thao tác « thiếu chuyên nghiệp và không an toàn » đó đã khiến chiến hạm Mỹ phải chuyển hướng để tránh va chạm với tàu Trung Quốc.

Theo AP, Bắc Kinh ngay lập tức đã có phản ứng về tuyên bố của tham mưu trưởng Hải quân Mỹ. Đến thăm thành phố Davao ở miền nam Philippines, ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, hôm qua tuyên bố trong một cuộc họp báo rằng « một số quốc gia ngoài khu vực » đang gây rối loạn ở các vùng biển đang tranh chấp và « đã phô trương lực lượng của họ ». Ông Vương Nghị nói thêm là Trung Quốc và các nước Đông Nam Á cần « cảnh giác » với sự can thiệp từ bên ngoài.

Cũng trong cuộc họp báo hôm qua, ngoại trưởng Trung Quốc cùng với đồng nhiệm Philippines Teodoro Locsin đã cam kết sẽ cùng nỗ lực thúc đẩy cuộc đàm phán về Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), một cơ chế nhằm làm giảm căng thẳng ở vùng biển này. Mãi đến năm nay, ASEAN và Trung Quốc mới mở các cuộc đàm phán chính thức về COC. Bắc Kinh hy vọng sẽ kết thúc đàm phán vào năm 2021. Nhưng theo lời ngoại trưởng Phililippines, có thể là hai bên sẽ không đạt đến một bộ quy tắc mang tính ràng buộc về pháp lý. Úc, Nhật và Hoa Kỳ đã yêu cầu ASEAN và Trung Quốc bảo đảm làm sao COC phải mang tính ràng buộc về pháp lý, vì nếu không thì bộ quy tắc này sẽ không có hiệu quả.

Trước mắt, hai lực lượng tuần duyên của Trung Quốc và Philippines đã lập đường dây điện thoại nóng để hai bên liên lạc nhanh chóng với nhau nhằm ngăn ngừa xung đột. Theo lời ông Vương Nghị, Bắc Kinh và Manila đang thảo luận lập một đường dây tương tự cho các chiến hạm và phi cơ hai nước.