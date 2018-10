Thủ tướng Ấn công du Nhật : Abe thân mật đón Modi tại nhà riêng

Theo hãng tin Kyodo, đây là lần đầu tiên thủ tướng Nhật mời một lãnh đạo nước ngoài đến thăm khu nhà nghỉ riêng tại làng Yamanakako, phía tây thủ đô Tokyo. Cuộc đón tiếp thủ tướng Ấn Độ diễn ra chỉ một ngày sau khi thủ tướng Shinzo Abe trở về từ chuyến công du Trung Quốc – đối thủ chiến lược của Ấn Độ. Theo giới quan sát, cử chỉ ngoại giao này của thủ tướng Nhật cho thấy Tokyo muốn siết chặt quan hệ đối tác vốn đã mật thiết với New Delhi.

Bộ Ngoại Giao Nhật Bản cho hay hai bên đã thảo luận về nhiều vấn đề khu vực, đặc biệt là vấn đề phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên. Cũng trong ngày hôm nay, hai thủ tướng Nhật và Ấn đã đến thăm một nhà máy sản xuất người máy công nghiệp tại tỉnh Yamanashi.

Trong cuộc thượng đỉnh chính thức Nhật - Ấn lần thứ 11 ngày mai, hai ông Shinzo Abe và Narendra Modi sẽ phải khẳng định lập trường chung trong việc thúc đẩy dự án xây dựng « Khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương mở và tự do ». Dự án xây dựng mạng lưới cơ sở hạ tầng chất lượng cao từ Á sang Phi nói trên, dựa trên nguyên tắc bảo vệ tự do hàng hải và luật pháp quốc tế, mà Tokyo và New Delhi có vai trò trụ cột, được coi là để đối trọng lại với tham vọng của Trung Quốc tại khu vực này, qua kế hoạch « Một vành đai, một con đường ».

Báo chí Ấn Độ cho hay, thêm một dấu hiệu khác cho thấy hợp tác Nhật - Ấn gia tăng. Vào tháng tới, hai bên sẽ tổ chức tập trận song phương lần đầu tiên với sự tham gia của lục quân.