Miến Điện : Ba nhà báo tố cáo thống đốc Rangoon được tại ngoại hầu tra

Sau can thiệp của tổng thống Miến Điện, ba nhà báo viết bài tố cáo thống đốc Rangoon, một người thân cận của lãnh đạo Miến Điện Aung San Suu Kyi, hôm nay, 26/10/2018, được phép nộp tiền tại ngoại.

Theo Reuters, trong một phiên tòa tại Rangoon, thẩm phán Tin War War Thein giải thích về lý do tạm trả tự do cho ba nhà báo Kyaw Zaw Lin, Nayi Min và Phyo Wai Win như sau : « Án phạt cho vụ này không phải là tù chung thân, mà chỉ tối đa là hai năm. Các bị cáo lại là người đang làm việc cho một tờ báo ở tại thành phố Tamwe, vậy không có lý do gì mà họ phải chạy trốn cả ». Phiên tòa tới dự kiến sẽ diễn ra ngày 9/11.

Ba nhà báo của Eleven Media bị bắt ngày 10/10, sau khi bị kiện về tội « reo rắc tin đồn kích động dân chúng », do một phóng sự tố cáo chính quyền vùng Rangoon đã không minh bạch trong một vụ đặt mua xe buýt từ Trung Quốc. Thống đốc Phyo Min Thien được biết là một người thân cận với cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi.

Hồi tuần trước, tổng thống Miến Điện Win Myint – cũng là người của đảng Liên Đoàn Quốc Gia vì Dân Chủ của bà Aung San Suu Kyi - đã can thiệp, yêu cầu chính quyền vùng Rangoon giải quyết vụ việc theo Luật Báo chí, có nghĩa là trước tiên phải thông qua các thương lượng với Hội đồng báo chí Miến Điện, và bên công tố cần hủy bỏ các cáo buộc, để các thương thuyết có thể khởi sự.