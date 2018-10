Trung Quốc quyết bảo vệ Đài Loan và Biển Đông “bằng mọi giá”

Phát biểu nhân buổi khai mạc cuộc hội thảo về an ninh mang tên Diễn Đàn Hương Sơn tại Bắc Kinh, ông Ngụy Phượng Hòa đã lên tiếng cảnh cáo là « Lực lượng võ trang Trung Quốc sẽ hành động bằng mọi giá » để ngăn chặn các mưu toan « tách Đài Loan ra khỏi Trung Quốc ». Đối với ông, vấn đề Đài Loan « liên quan đến chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc ».

Lời cảnh cáo của bộ trưởng Quốc Phòng Trung Quốc được đưa ra hai hôm sau khi Hoa Kỳ cử hai chiến hạm băng qua eo biển Đài Loan, một động thái được giới quan sát cho là nhằm biểu lộ hậu thuẫn của Mỹ đối với chính quyền Đài Bắc, đang bị Bắc Kinh hù dọa bằng một loạt những cuộc tập trận.

Đối tượng chính lời cảnh cáo của ông Ngụy Phượng Hòa rõ ràng là Mỹ. Theo bộ trưởng Quốc Phòng Trung Quốc, quan hệ quân sự của Trung Quốc với Hoa Kỳ rất quan trọng, nhưng rất nhạy cảm. Bắc Kinh coi Đài Loan là một lợi ích « cốt lõi » của Trung Quốc, và phản đối việc các « quốc gia ngoài khu vực » phô trương sức mạnh và có hành vi khiêu khích ở Biển Đông dưới danh nghĩa tuần tra bảo vệ tự do hàng hải.

Diễn đàn an ninh Hương Sơn là một hội nghị về an ninh do Trung Quốc thành lập, bắt chước cơ chế Đối Thoại Shangri-La tại Singapore.

Cựu tư lệnh Mỹ ở châu Âu cảnh báo về khả năng chiến tranh Mỹ-Trung

Tình hình căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng đã được cựu tư lệnh lực lượng quân đội Mỹ ở châu Âu, tướng Ben Hodges gợi lên với một lời cảnh báo, theo đó một cuộc xung đột võ trang giữa Mỹ và Trung Quốc ở vùng Thái Bình Dương hoàn toàn có thể xảy ra.

Phát biểu vào hôm qua, 24/10/2018 nhân Diễn Đàn An Ninh Vacxava (Ba Lan), tướng Hodges cho rằng chiến tranh Mỹ-Trung « có xác suất rất cao » là sẽ bùng lên trong 15 năm tới đây, cho dù khả năng tránh được không phải là không có.

Tướng Hodges, nay đã về hưu, là người từng chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu cho đến năm 2017. Hiện nay ông là chuyên gia nghiên cứu chiến lược tại Trung Tâm Phân Tích Chính Sách Châu Âu (CEPA), trụ sở tại Washington.