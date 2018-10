Bán đảo Triều Tiên : Giải giới vùng an ninh chung

Quân đội Nam Bắc Hàn và Bộ Tư Lệnh Quân đội Liên Hiệp Quốc (UNC) đã hoàn tất tiến trình tháo gỡ bom mìn trong khu vực « an ninh chung » (JSA) trong vùng Phi quân sự trong ngày hôm nay 25/10/2018, sau 20 ngày công tác.

Theo hãng tin Yonhap, khu vực « an ninh chung », tên quen gọi là Bàn Môn Điếm, sẽ hoàn toàn sạch bóng vũ khí kể từ chiều nay, theo thông báo của Bộ chỉ huy Liên Hiệp Quốc và quân đội Nam cũng như Bắc Hàn. Theo lịch trình, những quả mìn cuối cùng và đồn canh sẽ được dọn sạch. Ba bên cùng thanh tra, kiểm chứng trong hai ngày. Sau đó người dân hai miền cũng như du khách ngoại quốc có thể qua lại biên giới từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều mỗi ngày.

Đơn vị trấn đóng tại Bàn Môn Điếm giảm xuống còn 30 binh lính và 5 sĩ quan mỗi bên, nhưng không võ trang. Seoul và Bình Nhưỡng tiếp tục thảo luận về việc thành lập một « cơ quan » cùng quản lý vùng an ninh chung.

Cùng lúc đó tại Hương Sơn, Trung Quốc, tham dự một diễn đàn an ninh do Bắc Kinh tổ chức, tướng Bắc Triều Tiên Kim Hyong Ryong tuyên bố « Bình Nhưỡng muốn hoà bình ổn định ». Theo AP, lời tuyên bố này cho thấy quan chức Bắc Triều Tiên tránh dùng những lời lẽ dao to búa lớn trước đây. Một « chuyên gia » của Bình Nhưỡng thuộc Viện giải trừ vũ khí và hòa bình trong phái đoàn Bắc Triều Tiên kêu gọi Mỹ « tức khắc » bỏ lệnh trừng phạt, vì biện pháp trừng phạt chỉ « làm tổn hại lòng tin cậy lẫn nhau hơn là xây dựng ».