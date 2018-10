Biển Đông : Úc xây quân cảng tại Papua New Guinea để đề phòng Trung Quốc

Đảo Manus, thuộc quần đảo Papua New Guinea ở Nam Thái Bình Dương, sẽ là một căn cứ quân sự chiến lược của hải quân Úc, trong bối cảnh Trung Quốc không ngừng biểu dương lực lượng trong khu vực. Trong chiều hướng này, Canberra đã chi 5 triệu đôla Úc để nâng cấp bến cảng, trước ngày trao cho Papua New Guinea một tàu tuần duyên.

Theo báo Úc The Australian và The Australian Financial Review hôm nay 24/10/2018, thông tin thứ nhất được nhiều viên chức cao cấp của bộ Quốc Phòng xác nhận là Canberra đảm nhận phần lớn chi phí xây dựng một căn cứ quân sự tại quốc đảo Papua New Guinea. Thông tin thứ hai là Hải quân Úc gia tăng hoạt động tại Biển Đông, nơi Trung Quốc tranh giành chủ quyền với các nước láng giềng Đông Nam Á.

Cụ thể, trong cuộc điều trần ngày 24/10/2018 tại Thượng Viện, tư lệnh hải quân Úc, phó đô đốc Mike Noonan cho biết các tàu chiến của Úc di chuyển trong vùng Biển Đông và thường bị chiến hạm Trung Quốc tra hỏi qua hệ thống liên lạc. Cho đến nay, hai bên luôn giữ thái độ lịch sự, không khiêu khích nhau. Tuy chưa tham gia vào các cuộc tập trận bảo vệ tự do lưu thông như hạm đội Mỹ tiến sát các đảo bị Trung Quốc tự cho là chủ nhân, chiến hạm của Úc đã hiện diện thường xuyên hơn và ở lâu hơn ở Biển Đông : từ 43 ngày trong năm 2014 lên đến 254 ngày trong năm 2017.

Tham mưu trưởng Angus Cambell cũng cho biết Hải quân Úc sẽ hiện diện nhiều hơn trong khu vực Biển Đông, với 8 chiến hạm trong 60 ngày tính từ đầu năm nay, tại con đường huyết mạch của thương mại thế giới.

Ngoài Papua New Guinea, bộ Quốc Phòng Úc cũng đang chuẩn bị kế hoạch phát triển căn cứ ở đảo Fiji trong mục đích không che giấu : ngăn chận ảnh hưởng Trung Quốc trong khu vực Biển Đông và Nam Thái Bình Dương.