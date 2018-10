Singapore - Liên Hiệp Châu Âu ký hiệp định tự do thương mại

Ngày 19/10/2018, tại Bruxelles, Liên Hiệp Châu Âu và Singapore đã ký một hiệp định tự do thương mại, hiệp định được xem là một thông điệp rõ ràng nhằm đối lại chính sách bảo hộ mậu dịch của tổng thống Donald Trump.

Hiệp định được thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Donald Tusk và chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Jean-Claude Juncker cùng đặt bút ký bên lề thượng đỉnh Á - Âu ASEM tại Bruxelles. Văn bản còn phải chờ được Nghị Viện Châu Âu thông qua, trước khi có hiệu lực vào năm 2019.

Singapore là đối tác thương mại hàng đầu của Liên Hiệp Châu Âu trong khối ASEAN. Trao đổi mậu dịch năm 2017 giữa hai bên đạt lên đến 53,3 tỉ euro. Các cuộc đàm phán với Singapore đã bắt đầu sau khi Bruxelles và ASEAN thất bại trong các cuộc đàm phán năm 2009.

Ngoài việc dỡ bỏ thuế quan và một số rào cản về giá, hiệp định tự do mậu dịch song phương « thế hệ mới » còn gồm nhiều điều khoản liên quan đến bảo vệ sở hữu trí tuệ, tự do hóa đầu tư, cạnh tranh và phát triển bền vững. Ngoài hiệp định tự do thương mại, Liên Hiệp Châu Âu và Singapore còn ký một hiệp định về bảo hộ đầu tư.

Ông Juncker hôm qua đã hoan nghênh hiệp định được ký với một đối tác « có chung tầm nhìn » với Liên Hiệp Châu Âu. Còn bà Cecilia Malmstrom, ủy viên châu Âu về Thương Mại, đánh giá cao Singapore, vì « trong thời điểm khó khăn trên trường quốc tế, chúng ta cần những đồng minh mạnh mẽ như Singapore để duy trì hệ thống thương mại thế giới được thiết lập dựa trên quy định ».

Bruxelles hiện đang đàm phán với nhiều thành viên khác trong khối ASEAN, trong đó có Việt Nam. Hiệp định tự do mậu dịch Liên Hiệp Châu Âu - Việt Nam có thể cũng sẽ sớm được chính thức ký kết.