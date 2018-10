Bầu cử bổ sung: Hồng Kông cấm cửa một cựu đại biểu ủng hộ độc lập

Hôm qua, 12/10/2018, cơ quan phụ trách bầu cử Nghị Viện Hồng Kông đã quyết định cấm cựu đại biểu Lưu Tiểu Lệ (Lau Siu Lai) ra tranh cử trong cuộc bầu cử bổ sung sắp tới, với lý do bà Lưu Tiểu Lệ có quan điểm đòi quyền tự quyết cho Hồng Kông.

Theo người phụ trách bầu cử Hồng Kông, việc ứng cử viên Lưu Tiểu Lệ ủng hộ quyền tự quyết cho Hồng Kông đồng nghĩa với việc bác bỏ hoàn toàn quyền lực của Bắc Kinh đối với đặc khu miền nam Trung Quốc, vốn được hưởng quyền bán tự trị cho đến nay. Bà Lưu sẽ không được phép ra ứng cử tại cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra ngày 25/11 tới. Chính quyền Hồng Kông đã chấp thuận quyết định của cơ quan bầu cử.

Trả lời báo giới, chính trị gia Lưu Tiểu Lệ cho biết viên phụ trách bầu cử đã dùng uy quyền để bóp méo quan điểm của bà, và không cho bà bất cứ cơ hội nào để bảo vệ lập trường của mình. Một nhóm nghị sĩ ủng hộ dân chủ, có mặt tại buổi họp báo để bày tỏ sự ủng hộ, đã đồng loạt hô lớn : « Kiểm duyệt chính trị ô nhục ! », « Đàn áp chính trị ô nhục ! ».

Bà Lưu Tiểu Lệ đắc cử nghị sĩ vào mùa thu năm 2016, nhưng ngay sau đó đã bị phế truất do đã có thái độ trong lễ tuyên thệ bị chính quyền xem lại không phù hợp. Khi đọc lời tuyên thệ, bà Lưu Tiểu Lệ đã tách rời từng vần khiến văn bản trở nên vô nghĩa. Cùng bị truất quyền đại biểu với bà Lưu vào thời điểm đó có các nghị sĩ La Quán Thông (Nathan Law), Diêu Tùng Viêm (Yiu Chung Yim), Lương Quốc Hùng (Leung Kwok Hung) và Du Huệ Trinh (Yau Waiching).

Ông La Quán Thông phát âm chữ « Republic » (Cộng Hòa) theo giọng điệu nghi vấn, Diêu Tùng Viêm đòi phổ thông đầu phiếu. Lương Tụng Hằng và Du Huệ Trinh giơ biểu ngữ « Hồng Kông không phải là Trung Quốc » và đọc « Refucking of China » thay vì « Republic of China ». Lương Quốc Hùng giương dù vàng, tố cáo vụ thảm sát Thiên An Môn.

Hôm thứ Tư vừa qua, lãnh đạo đặc khu, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam), đã cảnh báo là chính quyền « sẽ hành động không khoan nhượng » chống lại các kêu gọi độc lập và bảo vệ lợi ích của Trung Quốc.

Hôm thứ Hai, 08/10, Liên Hiệp Châu Âu lên án quyết định trục xuất tổng biên tập Á Châu của tờ Financial Time, Victor Mallet, kiêm chủ tịch Câu lạc bộ Ký Giả Ngoại Quốc ở Hồng Kông (FFC). Lãnh đạo ngoại giao châu Âu Federica Mogherini nói đến « một quyết định chính trị », « một tiền lệ đáng lo ngại ».