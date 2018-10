Nhà báo Anh không được triển hạn visa : Lãnh đạo Hồng Kông từ chối giải thích

Bất chấp nhiều yêu cầu giải thích, trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông hôm nay 09/10/2018 từ chối nêu lý do tại sao chính quyền đặc khu này từ chối triển hạn visa cho một phóng viên của tờ Financial Times, Anh Quốc.

Ông Victor Mallet là tổng biên tập báo Financial Times khu vực châu Á và là phó chủ tịch Câu lạc bộ thông tín viên nước ngoài (FCC) ở Hồng Kông. Nhà chức trách Hồng Kông đã từ chối triển hạn visa làm việc cho nhà báo Mallet và hôm Chủ Nhật cho ông thời hạn 7 ngày để rời Hồng Kông. Trước đó, ông Victor Mallet đã mời Trần Hạo Thiên (Andy Chan), lãnh đạo Đảng Dân tộc - đảng đấu tranh cho một Hồng Kông độc lập - đến dự hội nghị Câu lạc bộ thông tín viên nước ngoài, được tổ chức vào ngày 14/08/2018.

Theo AFP, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam), trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông, tuyên bố quyết định cấp visa thuộc quyền của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và cơ quan này sẽ không bao giờ tiết lộ lý do tại sao họ từ chối gia hạn visa cho tổng biên tập Financial Times châu Á và cũng sẽ không giải thích tình tiết cụ thể trong vụ này. Lãnh đạo Hồng Kông cũng nhấn mạnh không dung thứ cho những ai đòi độc lập cho Hồng Kông, gây hại cho an ninh quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và làm ảnh hưởng tới sự phát triển của Hồng Kông.

Trước lời nhận xét là nhà báo Victor Mallet không đòi độc lập cho Hồng Kông, mà chỉ điều hành hội nghị Câu lạc bộ thông tín viên nước ngoài, vốn có cả một số lãnh đạo Trung Quốc tham dự, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga từ chối bình luận. Trả lời cho câu hỏi liệu các nhà báo có bị kiện khi phỏng vấn các nhà đấu tranh đòi độc lập hay viết bài về độc lập hay không, trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông chỉ nói rằng tự do báo chí và tự do ngôn luận là « những giá trị cơ bản ».