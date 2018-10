Vụ lãnh đạo Interpol bị mất tích : Bắc Kinh im lặng

Bộ Nội Vụ Pháp xác nhận chính quyền Bắc Kinh cho đến lúc này vẫn im lặng không cho biết thêm điều gì cụ thể. Tuy nhiên, « các cuộc trao đổi vẫn tiếp tục với chính phủ Trung Quốc ».

Theo nguồn tin ẩn danh được South China Morning Post trích dẫn dường như ông Mạnh Hoàng Vĩ đã bị chính quyền dẫn đi ngay khi vừa đáp xuống sân bay hồi tuần trước và không rõ vì lý do gì.

Vẫn theo nhật báo Hồng Kông ông Mạnh có lẽ đang bị điều tra trong khuôn khổ chiến dịch chống tham nhũng do chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khởi xướng kể từ khi lên cầm quyền vào năm 2012.

Một cuộc điều tra đã được mở ra tại Pháp sau khi hôm thứ Năm 04/10, vợ ông Mạnh đến thông báo với cảnh sát Lyon về sự biến mất « đáng lo » này.

Tuy nhiên, theo thông tín viên đài RFI Stephane Lagarde tại Bắc Kinh, từ nhiều tháng qua có nhiều dấu hiệu báo trước vụ mất tích của vị lãnh đạo Interpol này :

Như vậy là từ nhiều tháng qua ông Mạnh Hoàng Vĩ đã bị thất sủng ngay trong lòng đảng Cộng Sản Trung Quốc. Lý do là vì nếu như tên ông Mạnh vẫn luôn xuất hiện trên trang mạng của bộ Công An Trung Quốc với tư cách là thứ trưởng, nhưng ông đã mất chức trong đảng ủy, một bộ máy đầy quyền lực trực thuộc Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng chịu trách nhiệm giám sát bộ Công An.

Có thể nói đây là điểm khởi đầu cho một kết cục trong một hệ thống mà việc xét xử các lãnh đạo đảng nằm ngoài hệ thống tư pháp thông thường. Chi tiết nhỏ ít được chú ý nhưng có ý nghĩa lớn.

Hàng chữ quan trọng ghi chức vụ trong đảng trong bản lý lịch của ông dường như đã bị xóa vào ngày 08/04/2018, theo như tiết lộ của tờ Bành Phái (Pengpai) trên trang mạng xã hội Vi bác (Weibo). Theo đó, Mạnh Hoàng Vĩ, tốt nghiệp ngành luật trường Đại Học Bắc Kinh, cựu lãnh đạo đội tuần duyên, và người Trung Quốc đầu tiên trở thành lãnh đạo Interpol năm 2016.

Điều đó cũng không ngăn cản Mạnh Hoàng Vĩ tiếp tục thực thi chức năng của vị chủ tịch tổ chức cảnh sát quốc tế : Đến thăm Algeri vào tháng 5/2018, rồi Singapore ngày 23/08 vừa qua.

Tuy nhiên, kể từ ngày thứ Sáu 05/10, vào lúc 22 giờ, tên của vị chủ tịch Interpol đã chính thức biến mất khỏi mạng xã hội Vi Bác ở Trung Quốc.