Phó TT Pence tố cáo Trung Quốc gây hại cho Mỹ trên mọi mặt

Trong bài diễn văn, ông Pence khẳng định rằng « Bắc Kinh đang triển khai một chiến dịch toàn diện và có phối hợp nhằm phá hoại sự ủng hộ dành cho tổng thống (Donald Trump) », tác động trên kết quả cuộc bầu cử giữa kì theo hướng bất lợi cho đảng Cộng Hoà. Mục tiêu là để trả đũa những chính sách thương mại chống Trung Quốc được chính quyền Trump ban hành.

Đối với phó tổng thống Mỹ, việc Nga can thiệp vào các vấn đề của Mỹ trước đây « vẫn còn mờ nhạt so với việc Trung Quốc làm với Hoa Kỳ ». Ông Pence đã liệt kê một loạt hành động của Bắc Kinh, tương tự như tổng thống Trump vào tuần trước trên diễn đàn Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, cũng tố cáo Trung Quốc tìm cách can thiệp vào bầu cử Mỹ 2018, nhưng cả hai đều không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào.

Hành động hiếu chiến của Trung Quốc ở Biển Đông

Riêng về các hành vi gây hấn của Trung Quốc nhằm tìm cách đuổi Mỹ ra khỏi châu Á, phó tổng thống Pence đã nói nguyên văn như sau :

« Trung Quốc hiện đang chi vào quân sự một món tiền lớn bằng toàn bộ chi phí của toàn châu Á gộp lại, và Bắc Kinh đã ưu tiên cho việc phát triển các năng lực nhằm bào mòn lợi thế của Mỹ trên bộ, trên biển, trên không, và trên không gian. Trung Quốc không muốn gì khác hơn là đẩy Mỹ ra khỏi khu vực Tây Thái Bình Dương và cố gắng ngăn cản không cho Mỹ hỗ trợ các đồng minh. Thế nhưng họ sẽ thất bại ».

Về Biển Đông, ông Mike Pence tố cáo : « Trung Quốc đang tăng cường việc sử dụng sức mạnh với mức độ chưa từng thấy... Trong lúc chủ tịch Trung Quốc đứng trong Vườn Hồng (Rose Garden) tại Nhà Trắng vào năm 2015 và nói rằng đất nước của ông ấy "không có ý định quân sự hóa" Biển Đông, thì ngày nay, Bắc Kinh đã triển khai tên lửa chống hạm và phòng không tiên tiến tại một loạt căn cứ quân sự được xây trên các đảo nhân tạo ».

Một ví dụ cụ thể về hành vi hung hăng của Trung Quốc đã được phó tổng thống Mỹ nêu bật.

« Thái độ hung hăng của Trung Quốc vừa bộc lộ trong tuần này, khi một chiến hạm Trung Quốc xông tới cách tàu Mỹ USS Decatur 45 yards (hơn 40 m) khi chiếc này đang tuần tra bảo vệ quyền tự do hàng hải tại Biển Đông. Điều đó đã buộc tàu Mỹ phải nhanh chóng thao tác để tránh va chạm. »

Ông Mike Pence xác định : « Bất chấp hành vi sách nhiễu thô bạo đó, Hải Quân Mỹ sẽ tiếp tục các hoạt động hàng không, hàng hải ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép và đáp ứng lợi ích quốc gia của Mỹ. Mỹ sẽ không để bị đe dọa và sẽ không lùi bước ».

Trung Quốc gay gắt phản đối những lời tố cáo của Mỹ

Bắc Kinh đã bác bỏ và phản đối những lời tố cáo của ông Pence, cho đấy là những điều không có cơ sở, mang tính chất vu khống lố bịch.

Theo phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh vào hôm nay, thì phát biểu của phó tổng thống Mỹ đã đưa ra « những cáo buộc không xác đáng nhằm chống lại chính sách đối nội và đối ngoại của Trung Quốc, đồng thời vu khống Bắc Kinh can thiệp bầu cử và vấn đề nội bộ của Mỹ ».

Bà Hoa Xuân Oánh còn nhắc lại rằng « Trung Quốc luôn tuân theo nguyên tắc không can thiệp vào nội bộ quốc gia khác ».