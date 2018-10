Pháp điều tra về vụ lãnh đạo Interpol mất tích

Kể từ khi lãnh đạo Interpol đi Trung Quốc vào cuối tháng 9, gia đình không có tin tức gì của ông. Chính vợ của Mạnh Hoàng Vĩ, hiện sống tại Lyon, vì quá lo lắng, đã báo động nhà chức trách Pháp về vụ mất tích của chồng bà.

Ông Mạnh Hoàng Vĩ, nguyên thứ trưởng bộ Công An, là người Trung Quốc đầu tiên được bầu làm chủ tịch Interpol vào cuối năm 2016. Việc một quan chức của Bắc Kinh được giao lãnh đạo cảnh sát quốc tế đã bị các tổ chức nhân quyền chỉ trích. Nhưng Interpol đã bác bỏ những chỉ trích đó, nhấn mạnh rằng chủ tịch Interpol không có quyền can thiệp vào công việc thường ngày, vì đây là trách nhiệm của tổng thư ký, chức vụ hiện do ông Jurgen Stock, người Đức, nắm giữ.

Trên nguyên tắc, nhiệm kỳ chủ tịch Interpol của ông Mạnh Hoàng Vĩ sẽ chấm dứt vào năm 2020.