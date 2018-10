Lầu Năm Góc : Bắc Kinh là mối nguy lớn cho an ninh Mỹ

Quan hệ Mỹ-Trung đã khá căng thẳng với hàng loạt xung khắc từ chiến tranh thương mại, gián điệp mạng, quyền tự quyết của Đài Loan, tự do lưu thông ở Biển Đông, nay có thêm lý do để leo thang. Cùng lúc với tuyên bố của phó tổng thống Mike Pence tố cáo Bắc Kinh đánh phá nhiệm kỳ tổng thống Donald Trump, Lầu Năm góc cảnh báo về nguy cơ Trung Quốc có khả năng phá hoại an ninh Mỹ bằng « con ngựa thành Troie điện tử ».