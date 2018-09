Trung Quốc không cho chiến hạm Mỹ cập cảng Hồng Kông

Trong bối cảnh căng thẳng do chiến tranh thương mại và do các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ, chính phủ Trung Quốc đã từ chối cấp phép cho một chiến hạm Mỹ ghé thăm cảng Hồng Kông vào tháng tới, theo lời các quan chức quân sự Mỹ hôm qua, 24/09/2018, được nhật báo The Wall Street Journal trích dẫn.