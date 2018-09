Tổng thống Mỹ - Hàn Quốc sẽ gặp nhau tại New York

Chỉ ba ngày sau thượng đỉnh Liên Triều lần thứ ba, tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In ngày mai 22/09/2018 lên đường sang New York, Hoa Kỳ, tham dự khóa họp Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc. Trong dịp này, nguyên thủ Hàn Quốc sẽ gặp tổng thống Mỹ Donald Trump để thảo luận về hồ sơ phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên.

Hãng tin Hàn Quốc Yonhap trích dẫn ông Nam Gwan Pyo, một quan chức cấp cao thuộc phủ tổng thống hôm qua cho biết hai nguyên thủ sẽ trao đổi về kết quả thượng đỉnh Liên Triều lần thứ ba và thảo luận kỹ nhằm đạt được bước tiến đột phá trong các cuộc thương lượng giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên. Hai vị tổng thống cũng sẽ ký văn bản sửa đổi thỏa thuận tự do mậu dịch song phương.

Theo báo trên mạng New Zealand Herald, chỉ vài giờ sau khi từ Bình Nhưỡng trở về sau cuộc thượng đỉnh Liên Triều 3, tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đã nói với các nhà báo là nhân cuộc gặp với tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại New York, ông sẽ chuyển tới nguyên thủ Mỹ một thông điệp riêng của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un.

Tham dự Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc cũng là dịp để tổng thống Moon Jae In tranh thủ tìm kiếm sự ủng hộ của quốc tế về việc tái lập hòa bình với Bắc Triều Tiên. Theo dự kiến, nguyên thủ Hàn Quốc sẽ có buổi trao đổi với tổng thư ký Liên Hiệp Quốc.

Trong khi đó, ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm qua phát biểu là ông hy vọng thượng đỉnh lần thứ hai giữa tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un có thể sẽ được tổ chức « vào một thời điểm không quá xa ». Tuy nhiên, phát biểu trên kênh Fox News, ngoại trưởng Mike Pompeo cho rằng « vẫn còn một vài việc phải làm » trước khi tổ chức thượng đỉnh lần hai để hai bên đạt được bước tiến mới.

Trở lại thượng đỉnh Liên Triều 3 cách nay vài ngày, hãng tin Yonhap trích dẫn phát ngôn viên của tổng thống Hàn Quốc theo đó, Bình Nhưỡng đã mời tổng thống Moon Jae In lưu lại thêm một ngày ở Bắc Triều Tiên. Trước khi đề xuất, Bình Nhưỡng đã chuẩn bị khả năng ông Moon nhận lời mời và đã ra lệnh đưa toàn bộ khách rời một nhà khách gần núi Paekdu, để dành nơi này cho phái đoàn 200 người của Hàn Quốc. Tuy nhiên, xét đến hoàn cảnh, ông Moon đành từ chối đề nghị trên để trở về nước theo đúng lịch trình.