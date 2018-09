Ấn Độ và Mỹ dự kiến tập trận quy mô lớn vào năm 2019

Mỹ và Ấn Độ sẽ tổ chức tập trận hỗn hợp trên quy mô lớn ngoài khơi Ấn Độ vào năm tới 2019. Quyết định này đã được đưa ra nhân cuộc họp song phương vào hôm qua, 06/09/2018 tại New Delhi giữa các bộ trưởng Ngoại Giao và Quốc Phòng Mỹ-Ấn.

Theo lời bộ trưởng Quốc Phòng Ấn Độ Nirmala Sitharaman, đó sẽ là một cuộc tập trận đầu tiên có quy mô toàn diện, kết hợp cả ba binh chủng Hải, Lục và Không Quân, tức là diễn ra cả trên bộ, trên không, lẫn trên biển. Địa điểm tập trận sẽ là khu vực ngoài khơi bờ biển phía đông nước Ấn.

Sau hai lần bị dời, vào hôm qua, Ấn Độ và Hoa Kỳ đã tổ chức được cuộc Đối Thoại An Ninh, gọi là 2+2, với sự tham dự của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và đồng nhiệm Ấn Sushma Swaraj, cùng với bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ James Mattis và đồng cấp Ấn Nirmala Sitharaman.

Bên cạnh thỏa thuận về tập trận, vào sáng nay, hai bộ trưởng Quốc Phòng còn ký một thỏa thuân khác về an ninh gọi là COMCASA - Communications Compatibility and Security Agreement - cho phép hai nước trao đổi thông tin nhạy cảm về quân sự một cách nhanh chóng và an toàn.

Cho đến nay, Mỹ chỉ ký thỏa thuận an ninh này với các đồng minh đáng tin cậy. Washington hy vọng thắt chặt quan hệ quân sự với New Delhi.

Sau cuộc họp, ngoại trưởng Pompeo đánh giá đây là một giai đoạn "đặc biệt, có tính chất lịch sử, quan hệ hai bên lên mức mà hai nước chưa từng có". Theo AFP, Mỹ đã đi được bước dài xích lại gần Ấn Độ trong mục tiêu tìm kiếm đối tác ngăn chặn sự vươn lên kinh tế và quân sự của Trung Quốc trong vùng.

Một phát biểu của ông Pompeo vào hôm qua đã gợi lên vấn đề Trung Quốc với kế hoạch Con Đường Tơ Lụa Mới theo đó Bắc Kinh đã đổ tiền vào các nước đang phát triển để xây dựng hạ tầng cơ sở, những khoản tiền vay mà các nước này không thể hoàn trả. Ngoại trưởng Pompeo cho rằng Mỹ và Ấn Độ mong muốn phát huy "các quyền tự do căn bản, ngăn ngừa những hành vi bức ép về mặt kinh tế đến từ bên ngoài".