Thương mại : Dự án RCEP do Trung Quốc đề xướng sắp đạt đồng thuận ?

Bộ trưởng Thương Mại của 16 nước thành viên của dự án mậu dịch tự do còn gọi là Hiệp Định Đối Tác Kinh Tế Toàn Khu Vực - RCEP và các nhà thương thuyết gặp nhau ngày thứ Sáu, 31/08/2018 tại Singapore. Nếu được hình thành, RCEP, do Trung Quốc đề xướng để đối đầu với TPP của Mỹ cho đến khi Donald Trump rút lui, sẽ là vùng mậu dịch tự do lớn nhất thế giới với 16 quốc gia gồm 10 nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, New Zealand và Ấn Độ.

Trả lời phỏng vấn của Reuters sau cuộc họp, bộ trưởng Ngoại Thương Singapore Chan Chun Sing cho rằng « các bên đang tìm những điểm tương đồng làm nền tảng từ nay cho đến thượng đỉnh » Đông Á vào giữa tháng 11/2018.

Tuy nhiên ông báo trước « như trong một cuộc leo núi, càng lên đến gần ngọn thì thử thách càng nhiều » và « chưa có thể biết được khi nào đạt được hiệp định và khi nào ký kết ».

Hôm thứ Bảy, Nhà Trắng thông báo « tổng thống Donald Trump sẽ không tham dự thượng đỉnh Đông Á », để phó tổng thống Mike Pence đại diện.