Thủ tướng Malaysia hy vọng Trung Quốc giải quyết vấn đề khối nợ

Hãng tin AFP trích bài phát biểu của thủ tướng Mahathir:”Chúng tôi hy vọng Trung Quốc sẽ đồng cảm với những vấn đề mà Malaysia sẽ phải đương đầu, đồng thời giúp đỡ chúng tôi giải quyết khó khăn kinh tế”.

Về vấn đề khối nợ, ông Mahathir sẽ dùng chuyến công du này nhằm tái thương thảo các dự án cơ hở hạ tầng có nguồn đầu tư từ Trung Quốc. Đây được dự kiến là chủ đề chính trong buổi họp sắp tới với giới lãnh đạo Trung Quốc, trong đó có chủ tịch Tập Cận Bình. Trước đó, ông Mahathir đã đình chỉ hai dự án lớn với Trung Quốc có tổng trị giá hơn 22 tỉ đô la, bao gồm một tuyến đường sắt cao tốc bờ biển phía Đông Malaysia và hai đường ống dẫn khí đốt.

Các dự án này là những mắt xích then chốt trong tham vọng “Một Vành Đai, Một Con Đường” của chủ tịch Tập Cận Bình. Các dự án hạ tầng này hầu hết đều do các đơn vị Trung Quốc thi công và được xây dựng bằng tiền vay từ các ngân hàng nhà nước Trung Quốc. Các dự án tương tự tại Thái Lan, Sri Lanka, và Pakistan đều gây lo ngại do chi phí xây dựng quá tốn kém, không tạo việc làm cho người dân địa phương, đồng thời tạo điều kiện tham nhũng.

Cũng trong ngày hôm nay, sau khi gặp thủ tướng Lý Khắc Cường, ông Mahathir có cuộc hội kiến với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.