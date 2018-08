An ninh châu Á : Bộ trưởng quốc phòng Nhật thăm Ấn Độ và Sri Lanka

Trong vòng năm ngày kể từ Chủ Nhật 19/08/2018, bộ trưởng Quốc Phòng Nhật Bản công du Ấn Độ và Sri Lanka. Itsunori Onodera hy vọng tăng cường hợp tác với New Delhi và Colombo trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, bảo đảm tự do lưu thông hàng hải trong khu vực mà Trung Quốc gia tăng hiện diện quân sự, theo hãng tin NHK.