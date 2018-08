Hồng Kông : Lãnh đạo đảng đòi độc lập phát biểu, dù Bắc Kinh phản đối

Phát biểu tại trụ sở Hiệp hội FCC, ông Andy Chan (Trần Hạo Thiên) cảnh báo Trung Quốc đang là « mối đe dọa đối với tất cả các xã hội tự do trên toàn thế giới », và « Hồng Kông nếu muốn thực sự trở thành một xã hội dân chủ, cần phải dựa vào chính cư dân sở tại ». Ông cũng báo động tình trạng Hồng Kông đang ngày càng đơn độc, và đang nhanh chóng bị sáp nhập vào Hoa Lục.

Theo báo chí Hồng Kông, khoảng 50 người biểu tình chống lãnh đạo đảng đòi độc lập đã tập hợp trước trụ sở của Hiệp Hội Ký Giả Ngoại Quốc, giương cờ Trung Quốc và các biểu ngữ đòi đuổi ông Trần Hạo Thiên ra khỏi Hồng Kông, không dung thứ quan điểm độc lập cho Hồng Kông. Một số người hô khẩu hiệu yêu cầu loại trừ những kẻ phản bội, làm gián điệp. Một số người khác gọi Hiệp Hội Ký Giả Ngoại Quốc là « đồ ăn cắp » và kêu gọi chính quyền đặc khu hủy bỏ hợp đồng cho thuê trụ sở đối với Hiệp hội FCC.

Bài phát biểu của lãnh đạo đảng đòi độc lập cho Hồng Kông khiến Bắc Kinh giận dữ. Trước đó, bộ Ngoại Giao Trung Quốc đã yêu cầu Hiệp hội FFC hủy bỏ cuộc nói chuyện, nhưng đòi hỏi của Bắc Kinh đã không được FCC chấp nhận.

Hôm 4/8, cựu lãnh đạo đặc khu Lương Chấn Anh (Leung Chun Ying) công bố bức thư ngỏ, cáo buộc Hiệp hội FFC đón tiếp « các phần tử tội phạm và khủng bố ». Cựu lãnh đạo Hồng Kông đặt câu hỏi, nếu FFC cho phép lãnh đạo đòi độc lập Trần Hạo Thiên phát biểu, thì phải chăng sau đó, hiệp hội này sẽ tiếp tục mời những người chủ trương độc lập cho Đài Loan, Tân Cương, Tây Tạng… ? Lãnh đạo đặc khu, bà Carrie Lam (Lâm Trịnh Nguyệt Nga), gọi quyết định mời lãnh đạo đảng đòi độc lập là một « điều đáng tiếc ».

Dưới áp lực của Bắc Kinh, chính quyền Hồng Kông đang tìm cách siết chặt quyền tự do chính trị tại đặc khu. Hôm 17/07, đảng Dân Tộc Hồng Kông, do ông Trần Hạo Thiên lãnh đạo, ra đời năm 2016, bị cơ quan an ninh Hồng Kông ra lệnh cấm, và hạn cho 21 ngày để phản hồi theo con đường chính thức. Đây là lần đầu tiên một đảng chính trị của Hồng Kông bị chính quyền giải tán, kể từ năm 1997.

Giới bảo vệ nhân quyền lo ngại chính quyền đặc khu sẽ sử dụng đây làm một tiền lệ để thu hẹp hơn nữa các quyền tự do tại Hồng Kông, một khu vực về danh nghĩa được hưởng quyền tự trị rộng rãi, theo nguyên tắc « một quốc gia, hai chế độ ». Đây là một nguyên tắc mà Bắc Kinh đã chấp nhận, khi nhận lại vùng đất này từ Anh Quốc năm 1997.