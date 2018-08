Bắc Triều Tiên: Tuyên bố chung Bàn Môn Điếm chậm triển khai là lỗi của Hàn Quốc

Hãng tin nhà nước Bắc Triều Tiên Yonhap trích dẫn một bài viết trên trang Uriminzokkiri, theo đó « sự vâng lời mù quáng của Hàn Quốc trong việc áp dụng các lệnh trừng phạt do Mỹ chỉ đạo là một chướng ngại vật lớn trong việc triển khai tuyên bố chung ».

Hơn 100 ngày sau khi được tổng thống Hàn Quốc và lãnh đạo Bắc Triều Tiên ký kết tại Bàn Môn Điếm, tuyên bố chung hai miền Nam Bắc vẫn chưa đạt nhiều tiến triển.

Lời chỉ trích trên trang web tuyên truyền Uriminzokkiri được đưa ra trong bối cảnh một cuộc họp Liên Triều cấp cao dự kiến được tổ chức vào ngày mai, 13/08/2018, để chuẩn bị cho thượng đỉnh Moon Jae In - Kim Jong Un lần thứ ba và đánh giá việc triển khai các thỏa thuận mà hai nhà lãnh đạo đã ký kết trong các thượng đỉnh trước.

Vẫn theo hãng tin Yonhap, một công ty du lịch Bắc Triều tiên đặt cơ sở tại Trung Quốc hôm 10/08 thông báo ngưng đưa du khách từ Trung Quốc sang Bắc Triều Tiên từ ngày 11/08 đến ngày 05/09, với lý do các khách sạn ở Bắc Triều Tiên đang được tu sửa trong giai đoạn này. Nhưng các nhà quan sát cho rằng quyết định này được đưa ra do chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang chuẩn bị sang thăm Bình Nhưỡng, hoặc cũng có thể là do Bình Nhưỡng đang chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày thành lập chế độ vào ngày 09/09.