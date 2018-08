Miến Điện : 30 năm sau cuộc nổi dậy vì dân chủ, nhiều người thất vọng

Trả lời RFI nhân dịp kỷ niệm này, ông Toe Kyaw, một nhà tranh đấu Miến Điện hoạt động từ thời kỳ đó cho biết, cho đến nay, ông cùng các đồng chí vẫn nỗ lực để cuộc tranh đấu vì dân chủ này được chính thức công nhận.

Nhiều nhà tranh đấu thuộc thế hệ các sinh viên 1988 bày tỏ thất vọng với chính quyền hiện nay của đảng Liên Đoàn Quốc Gia vì Dân Chủ do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo.

Đảng Liên Đoàn Quốc Gia vì Dân Chủ cũng ra đời trong phong trào đấu tranh 1988. Tuy nhiên, trong cuộc bầu cử Quốc Hội 2015, đảng của bà Aung San Suu Kyi đã gạt ra lề nhiều thành viên thế hệ sinh viên tranh đấu 1988.

Nhiều nhà tranh đấu năm xưa quyết định lập một đảng mới mang tên gọi « Four Eight » (Bốn số 8) (ngụ ý nhắc đến cuộc nổi dậy 30 năm trước) để chống lại đảng cầm quyền trong dịp bầu cử 2020, nhưng tên gọi nói trên bị Ủy ban bầu cử quốc gia Miến Điện bác bỏ, với lý do đây là tài sản tinh thần chung.