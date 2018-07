Indonesia chính thức mời Kim Jong Un đến dự lễ khai mạc Á Vận Hội

Theo trưởng đoàn Indonesia là bà Puan Maharani, bộ trưởng phụ trách các vấn đề phát triển nhân lực và văn hóa, thì chuyến thăm Bắc Triều Tiên lần này cũng là cơ hội để hai bên thảo luận về mối quan hệ song phương, các vấn đề khu vực cùng quan tâm, cũng như đóng góp của lực lượng cảnh sát Indonesia trong việc đối phó với các nhóm cực đoan trong khu vực.

Ban tổ chức Á Vận Hội mới đây đã loan báo việc hai nước Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc đã thành lập đội tuyển chung ở ba môn thể thao là bóng rổ, đua thuyền canoeing và đua thuyền rowing. Vận động viên hai nước cũng dự kiến cùng nhau tham gia diễu hành dưới lá cờ thống nhất tại lễ khai mạc Á Vận Hội, giống như tại Thế Vận Hội Pyeongchang mới đây.

Seoul và Bình Nhưỡng đàm phán quân sự cấp tướng

Cũng trong lãnh vực hòa giải Nam Bắc, giới chức quân sự cao cấp hai bên đã mở một cuộc đàm phán quân sự ở cấp tướng vào hôm nay, 31/07/2018, tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm, để thảo luận về các biện pháp giảm căng thẳng.

Phái đoàn Hàn Quốc gồm 5 thành viên do Thiếu tướng Kim Do Gyun làm trưởng đoàn, trong khi Trung tướng An Ik San dẫn đầu phái đoàn Triều Tiên.

Sau Thượng Đỉnh Liên Triều vào tháng 4/2018, với việc lãnh đạo hai nước đã nhất trí giảm căng thẳng và ngừng « mọi hành vi thù địch », Seoul và Bình Nhưỡng đã nối lại các cuộc đàm phán quân sự, hôm nay là lần thứ hai, sau lần đầu tiên vào tháng 6 vừa qua.

Tình báo Mỹ: Bình Nhưỡng đang phát triển tên lửa mới

Hội đàm Liên Triều cấp tướng mở ra trong bối cảnh tình báo Mỹ khẳng định rằng đã có những dấu hiện cho thấy Bắc Triều Tiên cho một nhà máy tên lửa hoạt động trở lại.

Theo nhật báo Mỹ The Washington Post ngày 30/07/2018, một quan chức Mỹ xin giấu tên đã khẳng định rằng nhiều bằng chứng mới, trong đó có hình ảnh vệ tinh mới chụp gần đây, cho thấy là hoạt động được thúc đẩy tại một cơ sở nghiên cứu ở Sanumdong, ngoại ô Bình Nhưỡng, nơi đã chế tạo ra hỏa tiễn Hwasong-15, tên lửa đầu tiên có tầm bắn đến Bờ Biển phía đông nước Mỹ.

Thông tin trên xuất hiện sau những tiết lộ mới đây về những gì được cho là một cơ sở làm giàu uranium có tên Kangson mà Bình Nhưỡng đang bí mật vận hành.

Trong cuộc điều trần tại Thượng Viện Mỹ vào tuần trước, ngoại trưởng Mike Pompeo cho rằng các nhà máy Triều Tiên vẫn tiếp tục sản xuất các loại nguyên liệu có thể được dùng để chế tạo vũ khí hạt nhân.