Châu Âu và Trung Quốc ủng hộ cải cách Tổ Chức Thương Mại Thế Giới

Từ Bắc Kinh, thông tín viên Heike Schmidt tường trình :

« Cả Bruxelles và Bắc Kinh đều đệ đơn lên Tổ Chức Thương Mại Thế Giới – WTO – kiện Hoa Kỳ tăng thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm. Hơn nữa, cả hai bên đều ủng hộ tiến hành cải tổ WTO vì theo ông Donald Tusk, chủ tịch Hội Đồng Châu Âu, định chế này không đủ khả năng xử lý các xung đột. Lãnh đạo châu Âu nói : Chúng ta cần những quy định mới liên quan đến các hỗ trợ cho lĩnh vực công nghiệp, sở hữu trí tuệ và cưỡng bức chuyển giao công nghệ… cũng như quy định giải quyết xung đột một cách hiệu quả. Mục đích của cải cách là tăng cường vai trò WTO và bảo đảm các điều kiện cạnh tranh công bằng.

Đây chính là những vấn đề mà Trung Quốc không đáp ứng được các mong đợi của châu Âu. Trung Quốc tự cho mình vai trò là người ủng hộ tự do trao đổi thương mại, nhưng lại không tôn trọng nguyên tắc số một : đó là mở cửa thị trường Trung Quốc cho các đầu tư và sản phẩm nước ngoài. Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Jean-Claude Junker phàn nàn : ở châu Âu, chúng tôi nghĩ rằng Trung Quốc cần mở cửa hơn nữa thị trường nội địa. Chính theo chiều hướng này mà tôi rất hoan nghênh việc châu Âu và Trung Quốc đồng ý thành lập một nhóm công tác bàn về cải cách Tổ Chức Thương Mại Thế Giới. Vấn đề không phải là thành lập một nhóm công tác mà nhóm này phải đưa ra các đề nghị cải cách.

Vẫn theo chủ tịch Ủy Ban Châu Âu, cần phải hành động chứ không phải chỉ ra các tuyên bố. Hiện nay, tổng đầu tư của Trung Quốc ở châu Âu lớn gấp năm lần tổng đầu tư của châu Âu tại Trung Quốc. »

WTO : Mỹ kiện Liên Âu, Trung Quốc, Canada…

Hôm qua 16/07/2018, chính quyền Mỹ thông báo đã khiếu nại lên Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO) về các biện pháp trả đũa của Trung Quốc, Liên Âu, Canada, Mêhicô và Thổ Nhĩ Kỳ gần đây, sau quyết định của Mỹ tăng thuế nhập khẩu thép và nhôm hồi tháng 3/2018, với lý do « an ninh quốc gia ». Theo bộ trưởng Thương Mại Mỹ Robert Lighthizer, các biện pháp tăng thuế để trả đũa nói trên không hề dựa trên các quy tắc của thương mại quốc tế. Đáp lại chỉ trích của Mỹ, bộ trưởng Kinh Tế Mêhicô lên án Washington áp đặt các biện pháp bất công, nhân danh « an ninh quốc gia ».

Cũng hôm qua, kinh tế gia trưởng của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF, ông Maurice Obstfeld, bày tỏ lo ngại là các căng thẳng thương mại hiện nay là « mối đe dọa lớn nhất trước mắt » đối với tăng trưởng toàn cầu.