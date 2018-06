Trung Quốc sẵn sàng giảm nhẹ trừng phạt Bắc Triều Tiên

Các dấu hiệu giảm nhẹ trừng phát rõ ràng nhất trong các lĩnh vực hàng không và du lịch. Theo các nguồn tin được Yonhap trích dẫn, nhà chức trách Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây, vừa quyết định sẽ cho mở một đường bay thẳng tới Bình Nhưỡng vào tháng tới 07/2018. Khi tuyến bay Bình Nhưỡng - Tây An được mở, hãng hàng không Bắc Triều Tiên Air Koryo sẽ có các chuyến bay tới 5 thành phố Bắc Kinh, Thẩm Dương, Thượng Hải, Thành Đô và Tây An.

Các công ty lữ hành chắc chắn cũng sẽ quảng cáo các chuyến du lịch sang Bắc Triều Tiên khi đường bay trực tiếp được hình thành. Sau các thượng đỉnh với Mỹ và Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên ngày càng thu hút các nhóm du khách Trung Quốc. Theo nhiều dự báo, sẽ có rất đông du khách tới Tây An để bay sang Bình Nhưỡng.

Việc mở tuyến bay này được nhiều người chú ý vì Thiểm Tây là nơi ông Tập Cận Bình sinh ra và mộ của bố ông cũng nằm ở tỉnh này. Theo một nguồn phân tích, quyết định trên dường như là để cho thế giới thấy quan hệ Trung Quốc - Bắc Triều Tiên đang được bình thường hóa.