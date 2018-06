Thượng đỉnh Mỹ-Triều : Kim và Trump đến Singapore

Hai ngày trước thượng đỉnh rất được mong đợi, tối mùng 10/06/2018, cả lãnh đạo Bắc Triều Tiên và tổng thống Mỹ đều đã có mặt tại Singapore. Thủ tướng Lý Hiển Long trong cương vị chủ nhà sẽ tiếp riêng hai ông Kim Jong Un và Donald Trump trước thượng đỉnh Mỹ- Bắc Triều Tiên vào ngày 12/06/2018. Singapore tăng cường an ninh tối đa.

Ngoại trưởng Vivian Balakrishnan trên mạng Twitter thông báo ông Kim Jong Un đã đến Singapore. Bên cạnh là hình ngoại trưởng Singapore bắt tay lãnh tụ Bắc Triều Tiên. Theo báo Straits Times, chiếc máy bay Boeing 747 của hãng hàng không Trung Quốc Air China đưa Kim Jong Un đến Singapore đã đáp xuống phi trường Changi vào 2 giờ 30 chiều nay.

Vào quãng 8 giờ 30 tối nay, giờ địa phương, đến lượt chiếc Air Force One của tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đáp xuống căn cứ quân sự Paya Lebar, theo như thông báo của Nhà Trắng. Tháp tùng tổng thống Trump có ngoại trưởng Mike Pompeo, cố vấn an ninh Nhà Trắng John Bolton và cả ngôi sao bóng rổ Dennis Rodman, người đã 5 lần đến Bình Nhưỡng và rất được lãnh đạo Bắc Triều Tiên mến mộ.

Về phía Singapore, thủ tướng Lý Hiển Long chiều nay hội kiến Kim Jong Un và ngày mai ông sẽ có một buổi làm việc với tổng thống Trump, trước khi nguyên thủ Mỹ và Bắc Triều Tiên bắt đầu đàm phán trong khuôn viên khách sạn Capella trên đảo Sentosa.

Singapore tăng cường an ninh tối đa cho sự kiện lịch sử này : ngoài hai nước láng giềng sát cạnh Trung Quốc và Hàn Quốc, đây là chuyến công du đầu tiên của lãnh tụ Bắc Triều Tiên xa Bình Nhưỡng. Tại thượng đỉnh Liên Triều hôm 27/04/2018 ở Bàn Môn Điếm, 12 cận vệ đã chạy bao quanh chiếc xe của Kim Jong Um. Lần này, mọi người chờ đợi, đội ngũ bảo vệ lãnh đạo Bắc Triều Tiên sẽ "dầy đặc hơn thế nhiều".

Hãng tin Reuters trích lời một chuyên gia về bảo vệ an ninh cho các nguyên thủ quốc tế cho rằng, tại Singapore, Kim Jong Un được cận vệ bao quanh “kỹ” hơn cả Donald Trump. Các giới chức Singapore không cho biết chính xác ngân sách bảo đảm an ninh cho hai nguyên thủ Mỹ và Bắc Triều Tiên là bao nhiêu, nhưng theo tiết lộ của truyền thông châu Á, tốn kém cho cuộc họp thượng đỉnh Trump Kim này lên tới 20 triệu đô la, trong đó 5 triệu chỉ để đáp ứng nhu cầu an ninh.