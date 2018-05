Donald Trump và Kim Jong Un gặp nhau ngày 12/06 tại Singapore

Từ Washington, thông tín viên Anne Corpet cho biết thêm thông tin :

Như thường lệ, thông qua mạng xã hội Twitter, Donald Trump đã cho biết thông tin : cuộc gặp thượng đỉnh rất được mong đợi giữa Kim Jong Un và tôi sẽ diễn ra vào ngày 12/06 tại Singapore. Tổng thống Mỹ đã viết như vậy và bổ sung : Cả hai chúng tôi sẽ cố gắng biến ngày 12/06 thành một thời điểm đặc biệt vì hòa bình trên thế giới.

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace!

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 mai 2018

Trước đây, chủ nhân Nhà Trắng đã bày tỏ sự ưa thích tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh tại vùng phi quân sự giữa hai nước Triều Tiên, nhưng địa điểm này đã làm dấy lên rất nhiều dè dặt trong nhóm cộng sự thân cận của ông : nơi đây quá gần thủ đô Bắc Triều Tiên, quá phức tạp để bảo đảm an ninh. Cuối cùng, Donald Trump đã từ bỏ địa điểm này.

Cách nay hai tuần, tổng thống Mỹ lần đầu tiên đã công khai nêu giả thuyết về cuộc gặp diễn ra tại Singapore. Quốc đảo là một nơi trung lập, đủ an toàn và tương đối gần Bình Nhưỡng để lãnh đạo Bắc Triều Tiên có thể tới bằng máy bay riêng của ông ta. Hơn nữa, Singapore có quan hệ ngoại giao với Bắc Triều Tiên và Bình Nhưỡng có đại sứ quán tại nước này. Washington cũng có quan hệ vững chắc với Singapore : hải quân Hoa Kỳ có tàu chiến neo đậu tại căn cứ hải quân Changi, ở cực nam Singapore.

Điểm cuối cùng, đảo quốc đã thể hiện có khả năng tổ chức nhanh chóng các cuộc gặp cấp cao quan trọng : đây cũng chính là nơi mà chủ tịch Trung Quốc đã lựa chọn để có cuộc gặp lịch sử với tổng thống Đài Loan hồi tháng 10/2015.