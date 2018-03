Tăng thuế : Trung Quốc kêu gọi Mỹ « tỉnh táo »

Phát biểu tại phiên bế mạc Quốc Hội hôm nay, 20/03/2018, thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (Li Keqiang) hy vọng là hai bên sẽ không hành động « theo cảm xúc », tránh đi đến « một cuộc chiến thương mại, không có lợi cho ai, và sẽ không có ai chiến thắng ». Người đứng đầu chính phủ Trung Quốc cam kết « việc mở cửa thị trường sẽ không đi kèm với việc bắt buộc chuyển giao công nghệ và lĩnh vực sở hữu trí tuệ sẽ được bảo vệ tốt hơn ».

Xâm phạm sở hữu trí tuệ và trợ giá mạnh cho hàng xuất khẩu là hai vấn đề gai góc trong quan hệ Mỹ-Trung. Theo AFP, Washington lo ngại hệ thống hiện hành tại Trung Quốc buộc các doanh nghiệp Hoa Kỳ phải « chia sẻ » với các đối tác địa phương nhiều bí quyết công nghệ.

Theo Washington Post, biểu thuế mới đánh vào 60 tỉ hàng hóa Trung Quốc xuất sang Mỹ, được công bố vào thứ Sáu, 23/03, chủ yếu nhắm vào các mặt hàng điện tử thông dụng và thiết bị viễn thông. Hơn 100 mặt hàng « Made in China » bị cáo buộc sử dụng các « bí mật công nghiệp » Mỹ, do đánh cắp hay do cưỡng bức « chuyển giao công nghệ ».

Thép - nhôm : Dấu hiệu thỏa hiệp Mỹ-Âu

Căng thẳng với Trung Quốc trong vấn đề sở hữu trí tuệ, nhưng chính quyền Trump dường như đang tiến tới thỏa hiệp về vấn đề thuế nhập khẩu thép - nhôm với các đồng minh.

Theo AFP, hôm qua, bộ trưởng Thương Mại Mỹ và đồng nhiệm Đức ra thông cáo chung khẳng định đã trao đổi « rất tích cực » và có thể đi đến « một thỏa hiệp » ngay trong tuần này. Đàm phán Âu - Mỹ diễn ra trong bối cảnh dự án tăng thuế 25% đối với thép và 10% với nhôm sẽ có hiệu lực kể từ thứ Sáu, 23/03. Theo bộ trưởng Thương Mại Đức Peter Altmaier, Washington và Bruxelles có thể tránh được « một xung đột thương mại nghiêm trọng ». Cùng với Liên Âu, Nhật Bản cũng có thể sẽ được miễn thuế thép.

Ủy viên Thương Mại Liên Âu, bà Cecilia Malmstrom, phụ trách đàm phán với Mỹ, cho biết Liên Âu muốn làm việc với Washington và các đối tác quốc tế khác, để tấn công vào « gốc rễ của vấn đề » : nạn sản xuất thép dư thừa.

Về vấn đề này, bộ trưởng Thương Mại Mỹ Wilbur Ross tố cáo Trung Quốc là thủ phạm. Bắc Kinh là nhà sản xuất thép số một thế giới, cho dù thép Trung Quốc vào thị trường Mỹ chỉ chiếm 2% tổng nhập khẩu nước này.