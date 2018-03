Úc-ASEAN tăng cường hợp tác chống khủng bố

Thủ tướng Úc khẳng định các phần tử thánh chiến từng hoạt động ở Syria hay Irak, là những chiến binh thành thạo. Họ là những mối đe dọa đối với an ninh của bản thân nước Úc và ASEAN. Do vậy theo ông, Canberra cần phải phối hợp chặt chẽ với các đối tác ASEAN hơn bao giờ hết để bảo đảm an ninh khu vực.

Văn bản ghi nhớ tăng cường hợp tác chống khủng bố giữa Úc và 10 thành viên trong Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á gồm nhiều vế từ trao đổi thông tin tình báo đến khuôn khổ pháp lý, an ninh mạng, từ việc tăng cường kiểm soát các nguồn tài trợ của các tổ chức Hồi Giáo cực đoan đến các phương tiện chuyển tiền hiện đại như tiền ảo ...

Thủ tướng Malaysia, Najib Razak đặc biệt quan ngại về khủng hoảng người Rohingya theo đạo Hồi tại Miến Điện. Theo ông, số này có thể trở thành những miếng mồi ngon để quân thánh chiến chiêu dụ. Chính sách tuyên truyền của Tổ Chức Nhà Nước Hồi Giáo có thể nhắm tới 300 triệu người theo đạo Hồi tại các nước Đông Nam Á.

Ngoài vế an ninh, hãng tin AP cho biết, trên hồ sơ thương mại, thủ tướng Úc trong cương vị nước chủ nhà kêu gọi ASEAN đẩy mạnh tự do mậu dịch, tránh sa vào bẫy của các biện pháp bảo hộ. Về điểm này, đại diện cho ASEAN, thủ tướng Singapore, Lý Hiển Long trấn an Canberra rằng "trong nội bộ ASEAN các thành viên luôn chung sức để tiếp tục để thị trường được rộng mở".

Về chính sách ngoại giao đặc biệt là đối với Trung Quốc, AP ghi nhận, ASEAN không được đoàn kết bằng. Thủ tướng Singapore cũng nhìn nhận khối ASEAN không có chung một tiếng nói. Singapore đang giữ chức chủ tịch luân phiên ASEAN.