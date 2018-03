Nam Bắc Triều Tiên họp thượng đỉnh vào cuối tháng Tư

Cụ thể, thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bàn Môn Điếm, nằm trong khu phi quân sự giữa hai miền. Trước khi họp thượng đỉnh, hai ông Kim Jong Un và Moon Jae In sẽ nói chuyện với nhau qua điện thoại.

Theo lời ông Chung Eui Yong, cố vấn về an ninh của tổng thống Moon Jae In, Bình Nhưỡng đã hứa sẽ tạm ngưng các vụ thử hạt nhân và tên lửa trong thời gian đối thoại liên Triều. Ông nói thêm là Bắc Triều Tiên đã bày tỏ quyết tâm sẽ phi hạt nhân hóa, với điều kiện là an ninh của nước này được bảo đảm.

Hôm qua, tại Bình Nhưỡng, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un đã tiếp và thảo luận với các đặc sứ của tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In về khả năng tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh liên Triều.

Hãng tin chính thức KCNA của Bắc Triều Tiên cho biết : “Sau khi nghe đặc sứ Hàn Quốc trình bày ý định của tổng thống Moon Jae In về họp thượng đỉnh, lãnh đạo Kim Jong-Un đã trao đổi ý kiến với họ và đã đồng ý với đề nghị đó”.

Các đặc sứ của tổng thống Hàn Quốc đã được ông Kim Jong-Un tiếp đón rất nồng hậu ở Bình Nhưỡng hôm qua, theo tường trình của thông tín viên Frédéric Ojardias từ Seoul :

“Những bức ảnh chụp ông Kim Jong-Un tươi cười, bắt tay nồng nhiệt các vị khách Hàn Quốc đã được báo chí chính thức Bắc Triều Tiên công bố. Các phương tiện truyền thông ngày cho biết là trong bữa ăn tối hôm qua với phái đoàn Seoul, lãnh đạo chế độ Bình Nhưỡng đã có “các cuộc thảo luận cởi mở và rất đáng hài lòng” về việc cải thiện quan hệ liên Triều và về việc duy trì hòa bình trên bán đảo này.

Chính phủ Hàn Quốc chưa công bố những thông tin của họ về cuộc thảo luận này, mà chỉ cho biết là họ không thất vọng. Đối với Seoul, cuộc gặp gỡ đặc biệt này là một dấu hiệu cho thấy chế độ Bình Nhưỡng coi trọng những nỗ lực trung gian hòa giải của họ.

Mục tiêu của các đặc sứ Hàn Quốc là thuyết phục Bắc Triều Tiên chấp nhận đàm phán với Hoa Kỳ về phi hạt nhân hóa, trước khi tình hình căng thẳng lên đến mức không thể quay ngược lại.

Phái đoàn của Seoul đã quay trở về trong ngày, rồi sau đó sẽ bay sang Washington. Hàn Quốc hy vọng là câu trả lời của Bắc Triều Tiên tại cuộc gặp gỡ ở Bình Nhưỡng sẽ thuyết phục được Hoa Kỳ nối lại đối thoại với Bắc Triều Tiên.”