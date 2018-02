Kim Jong Un gửi em gái sang Hàn Quốc dự Thế Vận Hội

Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc vừa thêm một bước tiến gần nhau hơn. Nhân Thế Vận Hội Mùa Đông, Kim Yo Jong (Kim Dữ Chính), em gái của lãnh đạo Bắc Triều Tiên sẽ có mặt trong phái đoàn chính thức do chủ tịch Quốc Hội Kim Yong Nam dẫn đầu.

Theo thông báo của bộ Thống Nhất Hàn Quốc, ngày hôm nay 07/02/2018, bà Kim Yo Jong, sẽ đến Hàn Quốc vào thứ Sáu tới đây trong phái đoàn gồm các nhân vật lãnh đạo.

Em gái của lãnh đạo tối cao Kim Jong Un, 31 tuổi, là ủy viên Bộ Chính Trị, chủ nhiệm ban tuyên huấn của đảng cầm quyền và cũng là con dâu của thống chế Choe Ryong Hae (Thôi Long Hải), nhân vật số hai của chế độ.

Theo giới quan sát, Kim Yo Jong rất «tâm đầu ý hiệp» với anh trai vì trong thời thơ ấu, hai anh em cùng xa gia đình, du học tại Thụy Sĩ từ năm 1996 đến 2000.

Trong phái đoàn Bắc Triều Tiên, về mặt lý thuyết, chủ tịch Quốc Hội Kim Yong Nam, không nằm trong danh sách đen của Mỹ, là trưởng đoàn và do vậy sẽ được tổng thống nước chủ nhà Moon Jae In tiếp kiến . Nhưng Kim Yong Nam đã 90 tuổi và chỉ có vai trò nghi thức lễ tân như tiếp các nhà lãnh đạo nước ngoài tới thăm viếng. Do vậy, những nhân vật tháp tùng mới là những người thật sự có trọng lượng chính trị. Cho đến hôm nay, hai ngày trước khi Thế Vận Hội khai mạc, Bình Nhưỡng mới thông báo tên tuổi của người thứ nhất là bà Kim Yo Jong.

Theo ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, Washington «không loại trừ khả năng» phó tổng thống Mike Pence «tiếp xúc» với phái đoàn Bình Nhưỡng nhân Thế Vận Hội Pyeongchang để thúc đẩy Kim Jong Un từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Nếu đối thoại diễn ra, «không loại trừ khả năng» em gái của lãnh đạo Bắc Triều Tiên, hoặc thống chế Choe Ryong Hae (chưa được Bình Nhưỡng thông báo) sẽ là người tiếp nhận thông điệp hoà bình từ Hoa Kỳ và Hàn Quốc, theo nhận định của các chuyên gia ở Seoul.