Cam Bốt: Tỉnh trưởng Sihanoukville tố mafia Trung Quốc kiểm soát thành phố

Theo hãng tin Asia News ngày 27/01/2018, trong một bức thư dài ba trang gửi bộ Nội Vụ, thị trưởng Yun Min cho biết "sự hiện diện của người và tiền đầu tư của Trung Quốc làm tội phạm và tình trạng mất an ninh gia tăng ở thành phố cảng và tỉnh Sihanoukville".

Trong những năm gần đây,tại tỉnh Preah Sihanoukville, miền tây nam Cam Bốt, thị trường bất động sản tăng nhiệt do những nguồn tiền lớn từ Trung Quốc ồ ạt đổ sang xây nhà hàng, sòng bạc và cao ốc. Trong thư, tỉnh trưởng Yun Min than phiền về « tình trạng giá thuê phòng khách sạn leo thang và hiện tượng người Trung Quốc nhậu nhẹt say xỉn ồn ào trong quán ăn ». Nhưng nghiêm trọng hơn nữa là « các tổ chức tội phạm và xã hội đen Trung Quốc lợi dụng thời cơ mở địa bàn hoạt động tại Sihanoukville, bắt cóc tống tiền doanh nhân Trung Quốc, gây rối loạn trị an tại địa phương ».

Phát ngôn viên bộ Nội Vụ Cam Bốt Khieu Sopheak nói là chưa nhận được lá thư tố cáo của tỉnh trưởng Yun Min nhưng cam kết không để cho người Trung Quốc kiểm soát Cam Bốt : "Chúng tôi luôn bảo vệ chủ quyền quốc gia. Người Trung Quốc không thể kiểm soát chúng tôi. Họ đến với tư cách nhà đầu tư và tôn trọng luật pháp thì được"

Theo Asia News, chính phủ Hun Sen cũng tìm cách trấn an công luận và báo chí quốc tế về giới đầu cơ Trung Quốc, qua thị trường địa ốc Cam Bốt, tìm cách hợp thức hóa đồng tiền thu được từ các hành vi tội ác. Cam Bốt đứng hạng thứ 9 trong số 146 quốc gia bị xem là « địa điểm thuận lợi » để rửa tiền, tương đương với Ouganda và Tanzania ở châu Phi.