Trung Quốc : « Con mắt của Bắc Kinh » và 1,4 tỉ « nghi phạm »

Trong khi đa phần các báo Pháp hôm nay tập trung vào thời sự trong nước thì báo Libération dành một hồ sơ lớn 4 trang bài nói về « Con mắt của Bắc Kinh ». Với gần 200 triệu caméra, 40 triệu mẫu giọng nói và 1 tỉ gương mặt được lưu trong cơ sở dữ liệu của công an, chế độ Tập Cận Bình đang tăng cường giám sát công dân ở những mức độ « chưa từng có từ trước tới nay » với lý do « đảm bảo an ninh quốc gia và đấu tranh chống khủng bố. »