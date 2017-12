Hàn Quốc cố hàn gắn quan hệ với Trung Quốc

Lãnh đạo Hàn Quốc Moon Jae In ngày 13/12/2017 đã đến Bắc Kinh, khởi đầu chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông trong tư cách tổng thống. Hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên dĩ nhiên là trọng tâm của các cuộc thảo luận giữa ông với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tuy nhiên, giới quan sát đặc biệt chú ý xem Seoul có thuyết phục được Bắc Kinh trên hai hồ sơ then chốt từng gây căng thẳng trong quan hệ song phương : Hệ thống lá chắn chống tên lửa THAAD, và những biện pháp trừng phạt kinh tế của Trung Quốc nhắm vào Hàn Quốc.

Đối với tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In, mục tiêu chuyến thăm Trung Quốc của ông rất rõ : « Bình thường hóa » quan hệ song phương, vốn đã trở nên căng thẳng từ tháng 7 năm 2016, sau khi Seoul cho Washington triển khai hệ thống tên lửa THAAD trên lãnh thổ Hàn Quốc, khiến Bắc Kinh nổi cơn thịnh nộ và tung ra những ngón đòn trả đũa về ngoại giao, và nhất là về kinh tế. Do vậy, giới quan sát đang chờ đợi là trên đầu mối gây bất hòa Trung-Hàn này, hai ông Moon Jae In và Tập Cận Bình sẽ quyết định ra sao ?

Phải nói là trên vấn đề THAAD, từ ngày lên cầm quyền tại Seoul, tổng thống Hàn Quốc đã nhượng bộ Trung Quốc rất nhiều : Tháng Sáu vừa qua, Seoul đã đáp ứng một số yêu sách của Bắc Kinh, khi cho biết không cho Mỹ triển khai thêm thêm hệ thống THAAD tại Hàn Quốc, không gia nhập một liên minh quân sự với Mỹ và Nhật…

Thế nhưng, có vẻ như Trung Quốc vẫn chưa hài lòng với các tuyên bố của Hàn Quốc theo chiều hướng đó, mà muốn Seoul phải có những cam kết chính thức, theo đó Hàn Quốc sẽ không triển khai thêm bất cứ giàn lá chắn chống tên lửa nào khác, cũng như sẽ không tham gia vào hệ thống phòng thủ tên lửa châu Á của Mỹ.

Nếu Seoul nhượng bộ trên vấn đề THAAD, liệu Bắc Kinh có sẽ thu hồi các biện pháp trừng phạt kinh tế đã áp dụng trên các tập đoàn Hàn Quốc hay không ? Đây là loạt tín hiệu thứ hai mà giới quan sát đang chờ đợi từ chuyến thăm của ông Moon Jae In.

Trong thời gian qua, bất chấp các quy định của Tổ Chức Thương mại Thế giới, Bắc Kinh đã có những thủ đoạn bóp nghẹt các công ty Hàn Quốc hoạt động ở Trung Quốc, với hệ quả là hai tập đoàn lớn của Hàn Quốc là Hyundai và Lotte bị tác hại nặng nề.

Tuy nhiên, các biện pháp này dường như sẽ được thu hồi, và thương mại song phương Trung-Hàn sẽ lại nở rộ. Một dấu hiệu rõ nét : Theo truyền thông Hàn Quốc, tháp tùng theo tổng thống Moon Jae In đến Bắc Kinh là một phái đoàn hùng hậu gồm khoảng 220 doanh nhân, và dự kiến có nhiều hợp đồng thương mại mới được ký kết.

Cũng như vậy, giới quan sát cũng chú ý xem liệu tổng thống Hàn Quốc có thuyết phục được Trung Quốc giải tỏa hoàn toàn các hạn chế về du lịch Hàn Quốc, được áp dụng từ khi nổ ra bất đồng trên vấn đề lá chắn THAAD.

Vào đúng ngày tổng thống Hàn Quốc đến Trung Quốc, Ngân Hàng Trung Ương Hàn Quốc hôm 13/12, đã đưa ra dự đoán rằng lượng du khách Trung Quốc đến Hàn Quốc toàn năm 2017 sẽ giảm khoảng 4 triệu người so với năm ngoái, tức là giảm đến một nửa, gây thiệt hại khoảng 5,2 tỷ đô la cho GDP thực tế của Hàn Quốc.

Sau khi Hàn Quốc nhân nhượng trên vấn đề THAAD, Bắc Kinh đã giảm nhẹ lệnh hạn chế du lịch Hàn Quốc, nhưng căn cứ vào trọng lượng của du lịch Trung Quốc đối với kinh tế Hàn Quốc, mọi người chờ đợi là tổng thống Moon Jae In sẽ thúc đẩy việc dỡ bỏ hoàn toàn các hạn chế.