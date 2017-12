An ninh Úc: Nhiều chính khách Úc có quan hệ với tình báo Trung Quốc

Cơ Quan Tình Báo An Ninh Úc (ASIO) đã nhận diện được khoảng 10 chính khách Úc bị cho là có quan hệ mật thiết với tình báo Trung Quốc. Theo nhật báo Úc The Australian số cuối tuần ra ngày 09/12/2017, các quan chức an ninh Úc cho rằng tình trạng đó bắt nguồn từ một chính sách hẳn hoi của Bắc Kinh nhằm thao túng đời sống chính trị Úc.