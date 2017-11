Ân Xá Quốc Tế tố cáo binh sĩ Philippines "bạo hành" ở Marawi

Một tháng sau ngày tổng thống Rodrigo Duterte tuyên bố « Marawi được giải phóng », tổ chức Ân Xá Quốc Tế kêu gọi Manila điều tra và làm sáng tỏ những thông tin từ dân địa phương tố cáo lực lượng phản công chà đạp nhân quyền, tra tấn thường dân, thừa cơ loạn lạc để cướp bóc tài sản. Lực lượng tái chiếm Marawi trong tay thánh chiến Hồi Giáo đã vi phạm cả lệnh cấm của quân đội « không tra tấn tù nhân và chiếm đọat tài sản ».

Thế nhưng, theo 25 nhân chứng được Ân Xá Quốc Tế thẩm vấn, trong đó có 7 công nhân xây dựng, theo đạo Thiên Chúa, họ bị lính Philippines « tra tấn và dọa xử bắn ». Nhiều nhân chứng khác tố cáo chiến binh Hồi Giáo cướp tiền và nữ trang còn binh sĩ chính phủ thì lấy máy vi tính và truyền hình. Theo AFP, quân đội Philippines chưa lên tiếng về lời tố cáo này của Ân Xá Quốc Tế.

Mặc khác, Amnesty International nghi ngờ mức độ thiệt hại nhân mạng của thường dân, do bị oanh kích không phân biệt, cao hơn nhiều so với thống kê do quân đội Philippines đưa ra. Theo số liệu chính thức, sau năm tháng xung đột, trận Marawi chính thức kết thúc vào ngày 17/10/2017, với 900 chiến binh Hồi Giáo bị giết, 147 binh sĩ và 45 thường dân Philippines thiệt mạng.