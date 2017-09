Trung Quốc hung hăng tại Biển Đông vì “nắm thóp” được Mỹ

Trong thời gian gần đây, chính sách của Mỹ tại Biển Đông đã bộc lộ những dấu hiệu không rõ ràng, lúc thì có vẻ kiên quyết chống lại đà bành trướng của Bắc Kinh, khi thì lại có dấu hiệu thiếu dứt khoát. Trong một quan điểm đăng trên tạp chí Foreign Policy ngày 17/08/2017 mang tựa đề : « Hãy chấm dứt trò đánh đố về Biển Đông - Stop the South China Sea Charade », hai chuyên gia Mỹ về an ninh quốc tế đã cho rằng: Washington nên thừa nhận thực tế về vai trò to lớn của Trung Quốc trong vùng, để điều chỉnh chính sách theo hướng thực tiễn hơn, nếu không muốn nói là thực dụng hơn