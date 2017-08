Brexit: Thủ tướng Anh đến Nhật Bản trấn an doanh nghiệp

Thủ tướng Anh Theresa May đã đến Nhật Bản ngày 30/08/2017 trong chuyến công du mang đậm mầu sắc kinh tế. Chương trình làm việc chính của bà May là trấn an các doanh nghiệp Nhật thời hậu Brexit và tìm kiếm một hiệp định tự do mậu dịch song phương.