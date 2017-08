Khủng bố : Pakistan phản đối cáo buộc của tổng thống Mỹ

Trong thông cáo nói trên, được AFP dẫn lại, có đoạn : « Không có bất cứ một quốc gia nào trên thế giới đau khổ hơn Pakistan về nạn khủng bố, thường do các hoạt động được tổ chức bên ngoài lãnh thổ. Do vậy điều đáng thất vọng là các tuyên bố của Hoa Kỳ đã không thừa nhận những hy sinh vô cùng to lớn của nhân dân Pakistan ». Ngoại trưởng Pakistan cũng khẳng định : Islamabad « không cho phép sử dụng lãnh thổ của mình để chống lại một nước khác », đồng thời khuyến cáo « thay vì dựa trên các nhận định sai lầm..., Hoa Kỳ nên làm việc với Pakistan để diệt trừ khủng bố ».

Ngày hôm qua, tại Washington, ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson có buổi họp báo để làm rõ chính sách Afghanisatn, sau thông báo chiến lược về Afghanistan của tổng thống Mỹ hôm thứ Hai. Ông Rex Tillerson đe dọa sẽ không dành cho Pakistan quy chế đồng minh đặc biệt, nếu Islamabad không tích cực hợp tác.

Thông tín viên Jean-Louis Pourtet từ Washington cho biết thêm :

« Khi nhắc lại quan hệ Hoa Kỳ - Pakistan từng tốt đẹp trong lịch sử, ngoại trưởng Rex Tillerson thừa nhận rằng quan hệ song phương đã xấu đi trong những năm gần đây. Lãnh đạo ngoại giao Mỹ nói đến sự ‘‘mất lòng tin’’.

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh: ‘‘Chúng tôi ghi nhận việc nhiều tổ chức khủng bố lợi dụng được những vùng an toàn tại Pakistan để chuẩn bị và tiến hành các vụ tấn công nhắm vào các binh sĩ và quan chức Mỹ, nhằm cản trở các nỗ lực hòa bình tại Afghanistan. Chính quyền Pakistan phải thay đổi thái độ’’.

Ông Tillerson nói thêm là Washington sẵn sàng hỗ trợ Islamabad, nhưng nêu câu hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu Pakistan không muốn hợp tác. Ngoại trưởng Mỹ để ngỏ khả năng đình chỉ các viện trợ quân sự và dân sự, hoặc không còn dành cho Pakistan quy chế đồng minh đặc biệt của Mỹ. Tuy nhiên, ông cũng bác bỏ mọi áp lực quá mạnh, có thể khiến khu vực thêm bất ổn.

Nhiều chuyên gia cho rằng quyết định của Donald Trump phê phán công khai Pakistan là mạo hiểm, bởi quân đội Mỹ phụ thuộc vào các cơ sở hậu cần tại nước này. Chiến thuật khôn khéo hơn của tổng thống Mỹ có thể là mời Ấn Độ đóng một vai trò lớn hơn tại Afghanistan. Bởi Islamabad chắc chắn sẽ không muốn chính quyền Afghanistan xích lại gần New Delhi ».