Hàn Quốc nhức đầu vì kẹt giữa đối thủ và đối tác đều hung hăng

Đối với tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In, một người chủ trương hòa dịu với người anh em thù địch phương Bắc, việc Bắc Triều Tiên mới đây đã bác bỏ đề nghị đàm phán của ông là một vố đau, vì mục tiêu hòa giải để giảm nhiệt của ông đã bị thất bại.

Theo ông Moon Chung In, cố vấn đặc biệt về ngoại giao và an ninh của tổng thống Hàn Quốc, đồng thời là giáo sư Đại học Yonsei ở Seoul, thì đề nghị đàm phán trực tiếp với Bình Nhưỡng bắt nguồn từ quan điểm cho rằng « đối thoại là điều cần thiết để ngăn Bắc Triều Tiên phát triển các chương trình vũ khí của họ ».

Thế nhưng giáo sư này cũng thừa nhận là « Do việc Bắc Triều Tiên coi Hàn Quốc là một nước không có quyền lực, họ sẽ không nói chuyện với Hàn Quốc mà đòi đàm phán trực tiếp với Mỹ ».

Vấn đề tuy nhiên là trong cùng một thời điểm, tổng thống Donald Trump của nước Mỹ đồng minh với Hàn Quốc thì lại làm cho Seoul cực kỳ quan ngại, với những lời cảnh cáo nẩy lửa nhắm vào Bình Nhưỡng rằng ông sẽ trút bão lửa xuống đầu miền Bắc nếu Hoa Kỳ bị chương trình hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên đe dọa.

Bất kỳ một xung đột nào bùng lên giữa hai bên chắc chắn sẽ tác hại đến Hàn Quốc, nước đang phải đối phó với hàng ngàn binh lính miền Bắc và dàn đại pháo đang hướng về phía Nam, dọc theo đường biên giới phân chia hai nước.

Theo nhiều quan chức cấp cao Hàn Quốc, tổng thống Moon Jae In như vậy đã bị lâm vào thế kẹt, không còn chọn lựa nào khác là cố sức khuyến khích Washington thảo luận trực tiếp với Bình Nhưỡng để giải quyết những bất đồng.

Ông Lee Su Hoon, nguyên trưởng nhóm cố vấn về an ninh quốc gia cho tổng thống tiết lộ rằng ông Moon Jae In đã từng khuyên ông Trump rằng đừng bao giờ nghĩ đến một giải pháp quân sự. Thế nhưng chuyên gia này cũng phải thừa nhận rằng với hai lãnh đạo với tính khí « cứng cỏi » đang đứng đầu hai nước Mỹ và Bắc Triều Tiên, Hàn Quốc không thể làm gì khác hơn là khuyên can.

Tuy nhiên, ông Lee Su Hoon cũng tin tưởng : « Không ai muốn một kết cục thảm khốc. Tôi hy vọng là cuối cùng thì hai bên sẽ tiến tới thỏa hiệp và đối thoại. »

Thứ Hai vừa qua, vào lúc căng thẳng Mỹ-Bắc Triều Tiên lên đến đỉnh điểm, tổng thống Hàn Quốc vẫn nhấn mạnh đến đối thoại để giải quyết những bất đồng với miền Bắc, đồng thời bày tỏ tin tưởng nơi Hoa Kỳ :

« Tôi chắc chắn rằng Hoa Kỳ sẽ phản ứng trước tình hình hiện tại một cách bình tĩnh và có trách nhiệm ».

Dấu hiệu giảm nhiệt mà giới phân tích ghi nhận vào hôm nay như đã chứng tỏ rằng hy vọng của tổng thống Hàn Quốc là xác đáng. Vấn đề là khả năng đối thoại được với Bắc Triều Tiên không phải là triển vọng trước mắt.