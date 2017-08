Trung Quốc rao bán pháo phản lực cho Malaysia

Theo cổng thông tin The Malaysian Insight, đề nghị bán vũ khí được cho là do một phái đoàn Trung Quốc công du Malaysia đưa ra hôm 09/08. Phái đoàn này đến Kuala Lumpur để khởi động một dự án đường sắt tại Malaysia trị giá 13 tỷ đô la do Trung Quốc xây dựng.

Một nguồn thạo tin đã cho The Malaysian Insight biết là có đến 12 hệ thống pháo phản lực AR3 được rao bán, với một chương trình cho vay rất dài hạn, trả trong vòng 50 năm. Giá bán cũng như trị giá khoản cho vay không được tiết lộ.

Pháo phản lực AR3 do Trung Quốc sản xuất chuyên để xuất khẩu. Loại pháo này lần đầu tiên được sử dụng vào năm 2011, và được xem là một trong những hệ thống pháo phản lực hạng nặng (MLRS) mạnh nhất hiện nay.

Theo hãng Reuters, nhật báo The Straits Times của Singapore cũng đưa tin về đề nghị chào hàng của Trung Quốc, với một nguồn tin cao cấp trong chính quyền Malaysia tiết lộ rằng vụ mua bán đã được đề cập « sơ qua » trong cuộc nói chuyện giữa thủ tướng Malaysia Najib Razak với Ủy Viên Quốc Vụ Viện Trung Quốc Vương Dũng (Wang Yong) nhân lễ động thổ dự án đường sắt.

Theo tờ báo Singapore, phía Malaysia sẽ đưa ra quyết định tối hậu về đề nghị bán vũ khí trong chuyến công du được dự trù của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Malaysia vào cuối năm 2017.

Cả hai chính quyền Bắc Kinh và Kuala Lumpur đều im lặng hoặc phủ nhận thông tin trên. Trả lời câu hỏi của Reuters, bộ trưởng Tài Chính Malaysia tỏ vẻ ngạc nhiên : « Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy chuyện này ». Phía Quân Đội Malaysia cũng phủ nhận hoàn toàn vụ việc.

Về phần Trung Quốc, bộ Ngoại Giao chuyển đề nghị bình luận qua bộ Quốc Phòng, và bộ này cho biết là về nguyên tắc không đề cập đến vấn đề mua bán vũ khí.

Bắc Kinh đang ngày càng khuyến khích các nước trong vùng Đông Nam Á mua vũ khí của Trung Quốc. Malaysia đã ký thỏa thuận mua bốn tàu tuần tra duyên hải của Trung Quốc vào năm ngoái.

Ngoài Malaysia, Trung Quốc cũng đã cung cấp vũ khí cho Philippines, bán xe tăng, và có thể là cả tàu ngầm, cho Thái Lan. Indonesia cũng là một thị trường của vũ khí Trung Quốc.