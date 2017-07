Nhật Bản – Ấn Độ tăng cường an ninh biển

Ấn Độ và Nhật Bản cùng lo ngại về chính sách hung hăng của Trung Quốc tại Biển Đông, Hoa Đông và Ấn Độ Dương. Nhật báo kinh tế Ấn Độ India Times, ấn bản trên mạng ngày 24/07/2017 tiết lộ New Delhi và Tokyo đang hướng tới một thỏa thuận tăng cường an ninh trên biển. Hồ sơ này sẽ được lãnh đạo hai nước đề cập tới nhân chuyến công du Ấn Độ của thủ tướng Nhật Shinzo Abe vào giữa tháng 9/2017.

India Times trích dẫn một nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản được hãng thông tấn Jiji loan tải, theo đó, trong chuyến công du Ấn Độ từ ngày 12 đến 14/09/2017, thủ tướng Shinzo Abe mong muốn cùng với đồng nhiệm Narendra Modi tìm được đồng thuận nhằm "tăng cường hợp tác song phương trên vấn đề an ninh hàng hải". Quyết định đẩy mạnh hợp tác giữa Tokyo và New Delhi là nhằm đối phó với các hoạt động ngày càng gia tăng của Trung Quốc trong ba khu vực Biển Đông, Hoa Đông và Ấn Độ Dương. Ngoài ra, lãnh đạo hai nước cũng sẽ thảo luận về hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên.

India Times nhắc lại : Ấn Độ và Nhật Bản ý thức được là dự án con đường tơ lụa thế kỷ 21 của Trung Quốc xuyên qua nhiều nước từ Á sang đến tận Phi châu sẽ gây ra nhiều tác động về an ninh, kinh tế cho khu vực. Do vậy, hai nước đang đẩy mạnh hợp tác nhằm bảo đảm tự do lưu thông hàng hải từ các vùng biển châu Á Thái Bình Dương sang đến tận châu Phi.

Đến dự thượng định Ấn Độ - Nhật Bản tại New Delhi vào giữa tháng 9 tới đây, thủ tướng Abe có khả năng đưa ra thêm một số quyết định tăng cường hợp tác song phương theo hướng này.

Nhật Bản hiện là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất vào Ấn Độ. India Times hy vọng ông Shinzo Abe hỗ trợ chính sách Make In India - khuyến khích sản xuất tại Ấn Độ, do thủ tướng Modi đề xướng.