Mỹ kêu gọi Bắc Kinh để nhà ly khai Lưu Hiểu Ba tự do đi lại và trị bệnh

Bị ung thư trầm trọng, khôi nguyên Nobel Hoà Bình 2010 Lưu Hiểu Ba vừa được chính quyền Trung Quốc trả tự do có điều kiện sau 8 năm tù. Phát ngôn viên sứ quán Mỹ kêu gọi Bắc Kinh tôn trọng quyền tự do đi lại và chăm sóc sức khỏe của nhà ly khai và trả tự do cho người vợ của ông là nhà thơ Lưu Hà, đang bị quản thúc tại gia.