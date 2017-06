LHQ yêu cầu Bắc Triều Tiên làm sáng tỏ vụ sinh viên Mỹ bị hôn mê

Hôm qua, 16/076/2017, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền ở Bắc Triều Tiên, ông Tomas Ojea Quintana, đã ra thông cáo yêu cầu Bình Nhưỡng giải thích vì sao sinh viên Mỹ Otto Warmbier bị hôn mê khi được trả tự do và được đưa về Hoa Kỳ sau một năm bị giam ở Bắc Triều Tiên.

Sinh viên Otto Warmbier đã bị chính quyền Bình Nhưỡng kết án 15 năm lao động khổ sai vào tháng 03/2016 với cáo buộc có « những hoạt động thù địch », do anh đã đánh cắp một bích chương có khẩu hiệu chính trị trong một khách sạn ở Bình Nhưỡng. Bị hôn mê hơn một năm trong tù, anh đã được hồi hương ngày 13/06/2017, sau khi được chính quyền Bắc Triều Tiên trả tự do « vì lý do nhân đạo ».

Theo các bác sĩ đang chăm sóc Warmbier, hiện chưa rõ nguyên nhân vì sao sinh viên này bị hôn mê. Họ cho rằng não sinh viên này bị tổn thương có thể là do hậu quả của tình trạng ngừng tim phổi. Họ phản bác giải thích của chế độ Bình Nhưỡng rằng Warmbier đã bị ngộ độc.

Chế độ Bình Nhưỡng trong quá khứ vẫn thường bắt một công dân Mỹ, rồi tổ chức một phiên toà rầm rộ và kết án nặng nề người này. Họ chỉ trả tự do cho tù nhân khi nào có các nhân vật cao cấp của Mỹ đến Bắc Triều Tiên để thương lượng, như các cựu tổng thống Jimmy Carter hay Bille Clinton đã làm.

Nhưng lần này, theo phỏng đoán của giáo sư Stephen Haggard, chuyên gia về Bắc Triều Tiên, được hãng tin Reuters trích dẫn ngày 16/06, có thể là chế độ Bình Nhưỡng đã hoảng sợ khi nhận thấy mức độ trầm trọng của tình trạng sức khỏe sinh viên Warmbier. Vì sợ Warmbier chết trong tù nên họ đã kín đáo dàn xếp ngoại giao với Washington để trả tự do sớm cho sinh viên Mỹ.