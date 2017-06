Canada: Áp lực gia tăng đòi dừng bán công ty vệ tinh cho Trung Quốc

Theo tin AFP, nhân danh an ninh quốc gia, phe đối lập ở Quốc Hội Canada vào hôm qua, 13/06/2017, đã yêu cầu chính quyền của thủ tướng Justin Trudeau hủy bỏ việc bán công ty thiết bị vệ tinh Norsat International cho Hytera Communications, một tập đoàn Trung Quốc. Thương vụ này đã được chính quyền Ottawa đồng ý vào đầu tháng Sáu, mà theo thủ tướng Trudeau, sau khi cân nhắc kỹ những rủi ro đối với an ninh quốc gia.

Đối với các đảng đối lập Canada, cùng với 2 cựu lãnh đạo ngành tình báo, và một ủy ban Quốc Hội Mỹ, việc bán Norsat cho Trung Quốc rất đáng quan ngại vì trong số khách hàng của công ty Canada, có cả Lầu Năm Góc và quân đội Đài Loan.

Dịch vụ buôn bán này, theo AFP, hiện bị tạm đình chỉ, hôm thứ Hai 12/06, công ty Norsat đã đồng ý xem xét lại đề nghị của một quỹ đầu tư Mỹ muốn mua lại công ty này với giá cao hơn đến 2% so với giá khoảng 66 triệu đô la Mỹ của tập đoàn Trung Quốc.

Lãnh đạo phe đối lập Canada Andrew Scheer vào hôm qua, đã cho rằng thủ tướng Trudeau gây « tổn hại » đến an ninh quốc gia. Theo phe đối lập, chính quyền Canada muốn lấy lòng Trung Quốc để đúc kết một hiệp định tự do mậu dịch, bất kể đến an ninh quốc gia.

Thủ tướng Canada tuy nhiên vẫn chưa muốn bỏ quyết định đã đưa ra. Ông đã phản bác lại rằng : « Các chuyên gia Canada đã đánh giá cả về giao dịch thương mại cũng như vấn đề công nghệ học, và đã đi đến kết luận là không có nguy hại gì cho an ninh quốc gia ». Theo ông Trudeau, ông cũng đã tham khảo ý kiến các đồng minh, và đã trực tiếp thảo luận với Mỹ.