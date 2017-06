Ấn Độ gia nhập Tổ Chức Hợp Tác Thượng Hải

New Delhi là quan sát viên tại Tổ Chức Hợp Tác Thượng Hải từ hơn mười năm nay. Theo báo Ấn Độ Times of India, trong một thời gian dài, ý định gia nhập SCO của Ấn Độ bị Trung Quốc ngăn cản, nhưng Bắc Kinh cuối cùng đã chấp nhận mở cửa cho New Delhi, với điều kiện quốc gia láng giềng Pakistan, vốn là đối thủ của Ấn Độ trong khu vực, cũng được hưởng quy chế thành viên chính thức.

Reuter cho biết, thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã hội đàm với chủ tịch Trung Quốc Tập Cập Bình bên lề thượng đỉnh hôm nay. Đây là lần đầu tiên, lãnh đạo hai nước gặp nhau kể từ khi New Delhi tẩy chay thượng đỉnh về Con Đường Tơ Lụa Mới, do Trung Quốc chủ trì, tổ chức tại Bắc Kinh hồi tháng trước.

Nguồn tin từ bộ Ngoại Giao Trung Quốc cho hay, sau cuộc họp, thủ tướng Ấn đã cảm ơn sự hậu thuẫn của Trung Quốc, và hy vọng hai bên tôn trọng các lợi ích chiến lược của nhau, và cùng tìm cách giải quyết ổn thỏa các bất đồng. Hiện tại, phái đoàn Ấn Độ chưa đưa ra bình luận nào.

Một trong những mục tiêu của Ấn Độ khi gia nhập Tổ Chức Hợp Tác Thượng Hải là tăng cường năng lực chống khủng bố. New Delhi và Islamabad có quyền tham gia các hoạt động chống khủng bố đa quốc gia, cùng sáu thành viên khác của tổ chức, cũng như được chia sẻ các dữ liệu về khủng bố, trong khuôn khổ cơ chế chống khủng bố khu vực mang tên RATS, có trụ sở tại Tasken, thủ đô Uzbekistan.

Tổ Chức Hợp Tác Thượng Hải thành lập năm 2001. Thượng đỉnh đầu tiên được tổ chức tại Thượng Hải.