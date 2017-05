Hàng hiệu Ivanka Trump lại có chuyện ở Trung Quốc

Ông Lý Cường ( Li Qiang), giám đốc hiệp hội bảo vệ người lao động đóng trụ sở tại Hoa Kỳ, China Labor Watch (CLW), hôm nay, 31/05/2017, cho AFP hay, nhà hoạt động Hoa Hải Phong (Hua Haifeng) cùng hai cộng sự khác trong khi bí mật điều tra về điều kiện làm việc trong các nhà máy đóng giầy của tập đoàn Hoa Kiên tại Trung Quốc, đã bị mất tích từ hôm Chủ nhật.

Theo ông Cường, ông Hoa bị cáo buộc đã ghi lén các cuộc nói chuyện trong một nhà máy tại tỉnh Giang Tây. Vợ ông Hoa được xác nhận là chồng bà bị bắt sau một cuộc nói chuyện điện thoại với chính quyền tỉnh Giang Tây. Ngoài ra không có tin tức nào về số phận hai nhà hoạt động khác tên là Lý Chiêu ( Li Zhao) và Tô Hằng (Su Heng) bị mất tích từ hôm 28/05.

China Labor Watch cho biết, tổ chức này từ 17 năm qua đã tiến hành rất nhiều cuộc điều tra tương tự nhưng không gặp vấn đề gì, nhưng đây là lần đầu tiên hiệp hội điều tra liên quan đến nhà cung cấp sản phẩm Ivanka Trump và gặp ngay rắc rồi. Giám đốc China Labor Watch tuyên bố: « Chúng tôi kêu gọi tổng thống Trump và bà Ivanka Trump phải gây sức ép để trả tự do cho các nhà hoạt động của chúng tôi”.

Cũng giống như cha, Ivanka Trump, hiện đang làm cố vấn của Nhà Trắng, cam đoan đã chuyển việc quản lý các hoạt động kinh doanh của các công ty cho những người thân chừng nào bà còn tham gia công việc chính phủ.

Cho dù trong chiến dịch vận động tranh cử, ông Donald Trump đã không ngớt lời tố cáo Trung Quốc « đánh cắp » hàng triệu công ăn việc làm ở nước Mỹ, nhưng con gái ông thì vẫn không muốn từ bỏ làm ăn với Trung Quốc, vốn mệnh danh là công xưởng của thế giới.

Mối quan hệ Mỹ - Trung trở nên nồng ấm đặc biệt từ hồi đầu tháng Tư vừa qua, khi chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới thăm Hoa Kỳ và được đón tiếp long trọng tại dinh thự riêng của gia đình Trump ở Florida, tất nhiên là không thể vắng mặt cô con gái tổng thống Ivanka Trump và chàng rể Jared Kushner, giờ là những cố vấn quan trọng của chính quyền Trump.

Trở lại với cuộc điều tra của tổ chức China Labor Watch tại Trung Quốc. Khi tới nhà máy gia công sản phẩm cho nhãn hiệu Ivanka Trump, hồi tháng Ba năm nay, các nhà hoạt động của hiệp hội đã phát hiện thấy hai nhà máy, một đặt tại Cống Châu ở tỉnh Giang Tây và một nhà máy khác tại Đông Quản, gần Quảng Đông, phía nam Trung Quốc, đã ép buộc công nhân làm thêm giờ và trả lương thấp hơn theo quy định của pháp luật. Công ty còn sử dụng phiếu lương giả ghi mức lương cao, nhưng thực tế số tiền công nhân nhận được thấp hơn nhiều.

Thực ra, sản phẩm mang nhãn hiệu Ivanka Trump không trực tiếp được sản xuất tại Trung Quốc, nhưng hãng vẫn đặt một phần sản phẩm cho các công ty tại Trung Quốc chuyên gia công các mặt hàng quần áo, giầy dép hay túi xách tay. Cũng cần phải nói thêm là công ty Hoa Kiên còn sản xuất giầy cho nhiều nhãn mác lớn khác như Coach, Nine West, Karl Lagerfeld…

Đầu tháng Năm, chồng của Ivanka là Jared Kushner cùng với công ty bất động sản Kushner Companies của ông đã gây không ít ồn ào ở Trung Quốc. Đó là chuyện chị gái ông là bà Nicole Kushner Mayer, trong một buổi gặp gỡ giới thiệu dự án tại Bắc Kinh, để thuyết phục các nhà đầu tư Trung Quốc, đã nhấn mạnh đến mối quan hệ gia đình với cố vấn đặc biệt của Nhà Trắng và nhiều lần nhắc đến tên và vai trò của người em trai Jared Kushner trong công ty của gia đình. Kết quả là sau cuộc gặp, bà Nicole Kushner Mayer đã huy động được 150 triệu đô la cho một dự án căn hộ hạng sang tại New Jersey.

Bà thậm chí còn lôi kéo dân nhà giàu Trung Quốc bằng chương trình visa đầu tư EB -5, gây nhiều tranh cãi, tức chương trình cấp « thẻ xanh » định cư dài hạn ở Mỹ cho những người bỏ tiền từ 500 nghìn đô la trở lên đầu tư vào Mỹ. Riêng trong năm 2014, 90% thẻ cư trú dài hạn loại này đã được cấp cho người Trung Quốc.

Ivanka Trump, trường hợp ngoại lệ của quy định " Buy American"

Việc tập đoàn gia đình nhà Donal Trump có liên hệ làm ăn sâu rộng ở Trung Quốc đã được nói đến nhiều từ trước khi nhà tỷ phú trở thành tổng thống Mỹ. Thế nhưng từ sau khi Donal Trump đắc cử tổng thống thống thì sao ?

Trong diễn văn nhậm chức tổng thống Mỹ hồi đầu năm nay, ông Donald Trump đã hứa “ Chúng tôi theo hai quy định đơn giản: Mua hàng Mỹ và tuyển dụng người Mỹ”.

Thế nhưng cùng thời điểm đó, hơn 50 tấn sản phẩm mang nhãn hiệu “Ivanka Trump” đang trên đường từ các cảng Trung Quốc đến Mỹ. Trong khi mà ứng cử viên tổng thống Mỹ tố cáo Trung Quốc “đánnh cắp” công việc của người Mỹ bằng giá nhân công rẻ mạt, thì sản phẩm của cô con gái Ivanka vẫn đang được sản xuất tại “công xưởng thế giới”.

Từ khi Donald Trump đắc cử tổng thống, đã có không dưới 1600 chiếc túi xách da, hai tấn áo sơ mi và 23 tấn giầy dép nhãn hiệu Ivanka "Made in China" đã vượt Thái Bình Dương về Mỹ. Hàng trăm chuyến hàng của cô con gái Ivanka vẫn cứ ùn ùn về Mỹ từ khi ông bố làm tổng thống. Các đơn đặt hàng của Ivanka Trump vẫn ngày càng dầy thêm, theo các công ty gia công của Trung Quốc.

Công việc làm ăn của cô con gái tổng thống đã gây tranh cãi ồn ào từ khi nhà phân phối sản phẩm Nordstrom hồi đầu tháng Hai quyết định rút sản phẩm Ivanka Trump ra khỏi các cửa hàng của họ. Lý do là hàng không bán chạy nữa, nhưng thực tế là do hàng Ivaka Trump bị kêu gọi tẩy chay tại Mỹ do vẫn tiếp tục được sản xuất tại Trung Quốc, bất chấp những tuyên bố hùng hồn của ông Trump. Điều đáng nói là ngay lập tức, đích thân ông Trump chỉ trích gay gắt quyết định của Nordstrom. Còn những người thân cận trong chính quyền thì công khai kêu gọi mua sản phẩm Ivanka Trump.

Tuy nhiên, không chỉ có nhãn mác Ivanka mới sản xuất tại Trung Quốc. Theo số liệu của hải quan Mỹ được nhật báo Pháp La Croix trích dẫn, trong vòng 10 năm trở lại đây, hơn 1200 chuyến hàng mang thương hiệu của nhà tỷ phú đã được chuyển từ Trung Quốc hay Hồng Kông đến Mỹ. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống, Donald trump đã chống chế rằng công ty gia đình ông đã bán bản quyền 3/4 số thương hiệu cho các công ty sản xuất tại Trung Quốc.

Trong một phát biểu trước Quốc Hội Mỹ, Donald trump khoe đã thuyết phục được tập đoàn Ford và nhiều công ty đa quốc gia khác phải “hồi hương” một phần sản xuất về Mỹ. Thế nhưng ông không hề đả động gì tới các thương vụ làm ăn của con gái.

Donald Trump cũng như Ivanka Trung đều cam đoan đã trao quyền quản lý công việc làm ăn cho người thân, thế nhưng họ không bán các công ty đó để có thể nắm trở lại công việc kinh doanh khi nhiệm kỳ của ông Trump kết thúc.

Cuối tháng Hai vừa qua, tại Nhà Trắng, Ivanka đã tham dự một cuộc họp với sự có mặt của khoảng hơn chục đại diện giới công nghiệp Mỹ. Trong cuộc họp, tổng thống Trump một lần nữa khẳng định sẽ “làm tất cả để đưa công ăn việc làm hồi hương về Mỹ”. Thế nhưng, riêng công việc làm ăn liên quan đến cô con gái Ivanka vẫn diễn ra bình thường. Theo nhật báo Trung Quốc Global Times, ít nhất một công ty ở miền nam Trung Quốc đã nhận được đơn đặt hàng 10 nghìn đôi giày Ivanka Trump cho mùa tới.