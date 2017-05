Bắc Kinh tự tiện «săn cáo» tận nước Pháp

Các chiến dịch « Lưới Trời », « Săn Cáo » tung ra trên toàn thế giới đã giúp Trung Quốc dẫn độ được gần 3.000 nghi can kể từ năm 2012. Nhưng nhiều khi nước sở tại không hề được thông báo, dù có ký hiệp định dẫn độ với Bắc Kinh. Pháp gần đây vừa phát hiện một trường hợp, còn Canada và Hoa Kỳ lo ngại trước hiện tượng các nhân viên an ninh Trung Quốc dùng visa du lịch sang ép buộc các nghi can phải hồi hương.